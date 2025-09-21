ΥΠΕΞ Ισραήλ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία επιβραβεύει τη Χαμάς

Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία δεν αποτελεί «τίποτα άλλο παρά επιβράβευση για την τζιχαντιστική Χαμάς - ενθαρρυμένη από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα που συνδέεται με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: Αυτή η αναγνώριση είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα, ο "καρπός" για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», προσθέτει.