Politico. Le Monde

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κάλεσαν τις ΗΠΑ να συντονίσουν άμεσα τις κινήσεις τους με την Ευρώπη, προκειμένου να ενταθεί η πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν και να αναγκαστεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο περιθώριο συνάντησής τους στην Κοπεγχάγη, οι Ευρωπαίοι υπουργοί παρουσίασαν ένα πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνει νέες κυρώσεις, πιθανούς δασμούς στις ρωσικές εξαγωγές, αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο.

Ο Γάλλος υπουργός Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι, παρότι η Ευρώπη προχωρά αυτόνομα, οι πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν πραγματική αποτελεσματικότητα μόνο εφόσον συντονιστούν με την Ουάσινγκτον. Προειδοποίησε ότι αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε συνάντηση με τον Ζελένσκι στο τέλος της προθεσμίας των δύο εβδομάδων που έθεσε ο Τραμπ, τότε θα απαιτηθεί κλιμάκωση των κυρώσεων με αμερικανική και ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Η ΕΕ ετοιμάζει το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει στους ενεργειακούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς της Ρωσίας, ενώ εξετάζεται και η επιβολή νέων δασμών για να πληγεί η οικονομία της Μόσχας. Ωστόσο, όπως επεσήμαναν υπουργοί, χωρίς την ενεργό συνδρομή των ΗΠΑ δεν θα υπάρξει ουσιαστική μεταστροφή της ρωσικής στάσης.

Στις 22 Αυγούστου ο Τραμπ έθεσε νέα προθεσμία δύο εβδομάδων για τον Πούτιν, απαιτώντας συμφωνία για απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι, διαφορετικά προειδοποίησε με συνέπειες.

Παρά τις πιέσεις, Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκφράζουν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης. Για τον λόγο αυτόν, χώρες όπως η Δανία ζητούν την άμεση ενίσχυση των πιέσεων, με τον υπουργό Λαρς Λέκε Ράσμουσεν να κατηγορεί τον Πούτιν ότι κερδίζει χρόνο αποπροσανατολίζοντας από τις επιθέσεις κατά αμάχων, υποδομών και ευρωπαϊκών αποστολών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεργασίες για το πλαίσιο ασφαλείας της Ουκρανίας. Στρατιωτικοί ηγέτες από τις ΗΠΑ και κράτη–μέλη του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» εξετάζουν λεπτομέρειες πιθανών εγγυήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν και παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ανέφερε ότι πλειοψηφία κρατών της ΕΕ εξετάζει την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών επί τόπου, μετά από κατάπαυση του πυρός.