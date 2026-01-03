ΥΠΕΞ Βενεζουέλας: Ο Μαδούρο παραμένει ηγέτης της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ, δήλωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει πρόεδρος της χώρας, απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη διακυβέρνηση μετά τη σύλληψή του.

«Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο: ο εκλεγμένος πρόεδρος – ο συνταγματικός πρόεδρος – είναι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος, του οποίου η φυσική παρουσία στη Βενεζουέλα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς πρόκειται για παραβίαση», δήλωσε μιλώντας στη κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι θεσμοί λειτουργούν σε πλήρη ισχύ. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες, το ίδιο και η αστυνομία, όπως και ο λαός. Όλα βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την υπεράσπιση της πατρίδας και της κυριαρχίας».

«Να έχετε εμπιστοσύνη ότι πρόκειται για ένα ισχυρό κράτος. Το Σύνταγμα είναι σταθερό και ισχυρό και μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή και κάθε άλλη κατάσταση, όπως έχουμε αποδείξει σε όλη την ιστορία μας», κατέληξε.