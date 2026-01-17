Υπεγράφη η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Mercosur μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νοτιοαμερικανικής εμπορικής ένωσης Mercosur υπέγραψαν το Σάββατο στην Παραγουάη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία, που έχει στόχο τη μείωση των δασμών και την ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο περιοχών, θα πρέπει πλέον να λάβει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επικυρωθεί από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών της Mercosur: της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παρέστησαν στην τελετή υπογραφής το Σάββατο μαζί με τους προέδρους των χωρών της Mercosur, με εξαίρεση τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών του.

Η συμφωνία υπεγράφη αφού έλαβε την έγκριση της πλειονότητας των ευρωπαϊκών κρατών την περασμένη εβδομάδα, παρά τις ανησυχίες αγροτικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες φοβούνται αύξηση των φθηνών εισαγωγών από τη Νότια Αμερική και ενίσχυση της αποψίλωσης των δασών.

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία συναντήθηκε με τον Λούλα πριν μεταβεί στην Ασουνσιόν για την υπογραφή, δήλωσε ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο.

«Αυτή η συμφωνία στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τον κόσμο. Αντανακλά μια σαφή και συνειδητή επιλογή. Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο αντί για τους δασμούς. Επιλέγουμε μια παραγωγική, μακροπρόθεσμη συνεργασία αντί της απομόνωσης», δήλωσε το Σάββατο.

Το εμπόριο μεταξύ των δύο μπλοκ, που καλύπτει μια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, ανήλθε σε αξία 111 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούνται κυρίως από μηχανήματα, χημικά προϊόντα και εξοπλισμό μεταφορών, ενώ οι εξαγωγές της Mercosur επικεντρώνονται σε αγροτικά προϊόντα, ορυκτά, χαρτοπολτό και χαρτί.