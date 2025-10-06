Σφαγή 7ης Οκτωβρίου

Δύο χρόνια μετά την καταστροφική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δημοσίευσε επικαιροποιημένα στοιχεία για τους νεκρούς υπαλλήλους των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας.

Από την έναρξη του πολέμου, 1.152 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν όλους τους στρατιώτες, αστυνομικούς, πράκτορες της Shin Bet και πολιτικούς αξιωματικούς ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και μετά, είτε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους είτε ως αποτέλεσμα ατυχήματος, ασθένειας ή αυτοκτονίας.

Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο και τη Δυτική Όχθη.

Περίπου το 42% των νεκρών ήταν κάτω των 21 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν νεαροί άνδρες που υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ενώ 141 ήταν άνω των 40 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει το ευρύ φάσμα ηλικιών των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Η σύγκρουση πρόσθεσε περισσότερους από 6.500 συγγενείς στον κύκλο των πενθούντων του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 1.973 γονέων, 351 χήρων, 885 ορφανών και 3.481 αδελφών.

Πάνω από 200 από τους πεσόντες θάφτηκαν στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο του Όρους Χερτζλ στην Ιερουσαλήμ, και συνολικά, οι κηδείες πραγματοποιήθηκαν σε 264 νεκροταφεία και στρατιωτικούς χώρους σε όλο το Ισραήλ, με 24 χώρους να επεκτείνονται και νέα στρατιωτικά νεκροταφεία να δημιουργούνται.

Οκτώ πεσόντες στρατιώτες μεταφέρθηκαν επίσης στο εξωτερικό για ταφή, συνοδευόμενοι από προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας.