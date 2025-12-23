Υπ. Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Ψεύτικη η επιστολή του Έπσταϊν προς τον Νάσαρ

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι η επιστολή, η οποία φέρεται να στάλθηκε το 2019 από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση γυμναστή Λάρι Νάσαρ, είναι ψευδής.

Στο έγγραφο, που περιλαμβάνεται στην τελευταία σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, φέρεται ότι ο Έπσταϊν έγραφε πως στον Ντόναλντ Τραμπ «αρέσουν οι νεαρές και ελκυστικές κοπέλες».

Σε ανάρτησή του το υπουργείο αναφέρει:

«Το FBI επιβεβαίωσε ότι η φερόμενη επιστολή του Τζέφρι Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ είναι ΨΕΥΤΙΚΗ. Η ψεύτικη επιστολή παραλήφθηκε από τη φυλακή και επισημάνθηκε στο FBI την εποχή εκείνη. Το FBI κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ο γραφικός χαρακτήρας δεν φαίνεται να ταιριάζει με αυτό του Τζέφρι Έπσταϊν.

- Η επιστολή φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου τριών ημερών μετά το θάνατο του Έπσταϊν στη Βόρεια Βιρτζίνια, ενώ ο ίδιος ήταν φυλακισμένος στη Νέα Υόρκη.

- Η διεύθυνση αποστολέα δεν ανέφερε τη φυλακή όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν και δεν περιλάμβανε τον αριθμό κρατουμένου του, ο οποίος απαιτείται για την αποστολή αλληλογραφίας.

Αυτή η πλαστή επιστολή μας υπενθυμίζει ότι το γεγονός ότι επειδή ένα έγγραφο δημοσιεύεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί ή οι καταγγελίες που περιέχονται σε αυτό είναι αληθείς. Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να δημοσιεύει όλα τα υλικά που απαιτούνται από το νόμο».