Υεμένη: Κλειστό το αεροδρόμιο του Άντεν, εν μέσω έντασης μεταξύ Σ. Αραβίας και ΗΑΕ

Η αεροπορική κίνηση στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν της Υεμένης διακόπηκε την Πέμπτη, καθώς συνεχίζονται οι εντάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δύο δυνάμεων του Κόλπου, η αντιπαλότητα των οποίων αναδιαμορφώνει την Υεμένη που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, επέβαλε νέους περιορισμούς στις πτήσεις από και προς τα ΗΑΕ, με στόχο να περιορίσει τις κλιμακούμενες εντάσεις στην Υεμένη, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters πηγή από τη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε μια προκλητική αντίδραση: ο υπουργός Μεταφορών της Υεμένης, που ευθυγραμμίζεται με τους αυτονομιστές του νότου της Υεμένης, διέταξε την πλήρη διακοπή της αεροπορικής κυκλοφορίας αντί να συμμορφωθεί.

Το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (STC), η υποστηριζόμενη από τα ΗΑΕ αυτονομιστική δύναμη της Υεμένης που κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Υεμένης τον περασμένο μήνα, απέδωσε την ευθύνη για το κλείσιμο στις «ξαφνικές νέες ρυθμίσεις» που προσπάθησε να επιβάλει η Σαουδική Αραβία.

Η διαμάχη είναι η τελευταία σε μια βαθιά κρίση στην Υεμένη, η οποία έχει αποκαλύψει ένα βαθύ ρήγμα μεταξύ των δύο πετρελαϊκών δυνάμεων του Κόλπου.

Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα τα ΗΑΕ ότι ασκούν πίεση στο STC της Υεμένης να προωθηθεί προς τα σύνορα του βασιλείου και κήρυξε την εθνική της ασφάλεια «κόκκινη γραμμή», προκαλώντας τα ΗΑΕ να δηλώσουν ότι αποσύρουν τις υπόλοιπες δυνάμεις τους από την Υεμένη.

Αυτό ακολούθησε μια αεροπορική επιδρομή των δυνάμεων της συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στο νότιο λιμάνι της Υεμένης, Μουκάλα, το οποίο, σύμφωνα με τη συμμαχία, ήταν ένα λιμάνι που χρησιμοποιούνταν για την παροχή ξένης στρατιωτικής υποστήριξης στους αυτονομιστές.