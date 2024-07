Υεμένη: Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη Χοντέιντα (vid)

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν το Σάββατο, «στρατιωτικούς στόχους» των Χούθι στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα στη δυτική Υεμένη σε «αντίποινα» στις εκατοντάδες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι σιίτες αντάρτες κατά του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός και για να στείλει το εβραϊκό κράτος ένα «μήνυμα», αφού οι Χούθι σκότωσαν έναν Ισραηλινό πολίτη.

Από την πλευρά τους οι Χούθι προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα «πληρώσει το τίμημα» για τις επιθέσεις του, που σύμφωνα με τους ίδιους προκάλεσαν θύματα.

Οι βομβαρδισμοί έρχονται μια μέρα μετά την επίθεση με drone που άφησε έναν νεκρό στο Τελ Αβίβ, επίθεση την ευθύνη της οποίας ανέλαβαν οι αντάρτες της Υεμένης.

«Μόλις, πολεμικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, σε αντίποινα σε εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά του κράτους του Ισραήλ» από τους αντάρτες τους τελευταίους μήνες, υπογράμμισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι το Ισραήλ έπληξε τους Χούθι για να στείλει ένα μήνυμα αφού σκότωσαν έναν Ισραηλινό πολίτη.

«Η φωτιά που καίει αυτή τη στιγμή στη Χοντέιντα είναι ορατή σε όλη τη Μέση Ανατολή και η σημασία είναι ξεκάθαρη», τόνισε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωσή του. «Οι Χούθι μας επιτέθηκαν πάνω από 200 φορές. Την πρώτη φορά που σκότωσαν έναν Ισραηλινό πολίτη, τους βομβαρδίσαμε. Και θα το κάνουμε αυτό σε οποιοδήποτε μέρος μπορεί αυτό να χρειαστεί».

Νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι, Al-Masirah μετέδωσε σειρά αεροπορικών επιδρομών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην υεμενίτη πόλη-λιμάνι, με τους αντάρτες να κατηγορούν απευθείας το Ισραήλ.

Ένας αξιωματούχος των ανταρτών προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα «πληρώσει το τίμημα» για τα πλήγματα του Σαββάτου.

«Η σιωνιστική οντότητα θα πληρώσει το τίμημα για τη στόχευση μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ Μπουχαΐτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, της Παρασκευής, ένα ιρανικής κατασκευής drone μεγάλου βεληνεκούς έπληξε το κέντρο του Τελ Αβίβ σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλους τέσσερις, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι Χούθι ανέλαβαν με την ευθύνη για την επίθεση αυτή.



Βίντεο από την επίθεση στο X:





The city of Hodeidah after the Israeli bombing pic.twitter.com/XaVoPMZ33c