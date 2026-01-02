Υεμένη: Έναρξη «ειρηνικής επιχείρησης» με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου των στρατιωτικών βάσεων της επαρχίας

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Χαντραμούτ στην Υεμένη, ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης με στόχο την ανάκτηση του ελέγχου των στρατιωτικών βάσεων της επαρχίας «με ειρηνικό τρόπο» μετά την προέλαση των αυτονομιστών του νότου που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Saba.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη κλιμάκωση στη ρήξη που έχει προκύψει μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που υποστηρίζουν αντίπαλες παρατάξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Υεμένης.

Στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης - την οποία υποστηρίζει στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία και έχει την έδρα της στο Άντεν - συμμετέχουν ετερόκλιτες δυνάμεις, ανάμεσά τους και το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου, που αντιτίθενται στους σιίτες αντάρτες Χούθι οι οποίοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σανάα το 2014 όπως και μεγάλες περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι διόρισε τον κυβερνήτη της Χαντραμούτ, τον Σάλεμ Άχμεντ Σαΐντ αλ Χουνμπάσι, επικεφαλής των δυνάμεων «Εθνικής Ασπίδας» στην επαρχία αυτή της ανατολικής Υεμένης, δίνοντάς του πλήρεις στρατιωτικές και διοικητικές εξουσίες με στόχο να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η τάξη.

«Αυτή η επιχείρηση δεν αποτελεί κήρυξη πολέμου, ούτε απόπειρα κλιμάκωσης», επεσήμανε ο αλ Χουνμπάσι σε ανακοίνωσή του.

Στόχος είναι η ανάκτηση του ελέγχου των στρατιωτικών εγκαταστάσεων «με ειρηνικό και οργανωμένο τρόπο», διαβεβαίωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση δεν έχει στόχο «κανένα πολιτικό κόμμα ή πολίτες».

Οι αυτονομιστές του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), που υποστηρίζονται από τα Εμιράτα, κατέλαβαν τις τελευταίες εβδομάδες τεράστιες περιοχές στην επαρχία Χαντραμούτ που είναι πλούσια σε πετρέλαιο και συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία, όπως και στη γειτονική Μάχρα.

Η αιφνιδιαστική αυτή προέλαση των αυτονομιστών έχει προκαλέσει την οργή άλλων παρατάξεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Υεμένης.

Το Ριάντ έχει καλέσει επανειλημμένα το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου να αποσυρθεί από τις περιοχές που ελέγχει και έχει εξαπολύσει πλήγματα εναντίον θέσεών του. Την Τρίτη ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία βομβάρδισε φορτίο όπλων που φέρεται να προερχόταν από τα Εμιράτα και βρισκόταν στο λιμάνι Μουκάλα.

Χθες το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου επανέλαβε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον έλεγχο των περιοχών που έχει καταλάβει, προσθέτοντας παράλληλα ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις δυνάμεις της «Εθνικής Ασπίδας».

Το αεροδρόμιο του Άντεν κλειστό

Στο μεταξύ ο Σαουδάραβας πρεσβευτής στην Υεμένη κατηγόρησε σήμερα τον επικεφαλής του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου, τον Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, ότι αρνήθηκε χθες να επιτρέψει την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Άντεν σε αεροσκάφος που μετέφερε σαουδαραβική αντιπροσωπεία.

Η εναέρια κυκλοφορία από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν έχει διακοπεί από χθες Πέμπτη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την αναστολή της λειτουργίας του.

«Επί πολλές εβδομάδες και ως χθες το Βασίλειο προσπαθούσε να καταβάλει προσπάθειες με το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου προκειμένου να τερματιστεί η κλιμάκωση (…) αλλά ήρθε αντιμέτωπο με συνεχείς απορρίψεις και το πείσμα του Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι», κατήγγειλε ο Σαουδάραβας πρεσβευτής Μοχάμεντ αλ Τζάμπερ στο Χ.

Ο Ζουμπάιντι έδωσε εντολή να κλείσει το αεροδρόμιο του Άντεν χθες, πρόσθεσε ο αλ Τζάμπερ, εξηγώντας ότι δεν επετράπη η προσγείωση σε αεροσκάφος που μετέφερε σαουδαραβική αντιπροσωπεία η οποία είχε στόχο να εργαστεί για την εξεύρεση λύσης στην κρίση.

Από την πλευρά του το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης, που ελέγχεται από το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου, κατηγόρησε χθες τη Σαουδική Αραβία ότι επιβάλλει αεροπορικό αποκλεισμό στη χώρα, λέγοντας ότι το Ριάντ απαιτεί όλες οι πτήσεις να περνούν από τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να διεξάγονται επιπλέον έλεγχοι.