Υεμένη: Βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν

Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Κόλπο του Άντεν έπειτα από επίθεση με πύραυλο που πιθανολογείται πως εκτόξευσαν οι Χούθι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι ναυτιλιακές αρχές καλούν τα πλοία να είναι σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Υεμένης μετέδωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκε βαλλιστικός πύραυλος από περιοχή που ελέγχουν οι αντάρτες, ο οποίος χτύπησε το φορτηγό πλοίο MV Minervagracht με ολλανδική σημαία, που βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα ανοιχτά του Άντεν.

«Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές» σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Spliethoff, που εδρεύει στο Άμστερνταμ.

The U.K. Office of Maritime Trade Operations (UKMTO) is reporting an attack against and fire onboard a commercial shipping vessel in the Gulf of Aden, roughly 128NM southeast of Aden in Southern Yemen. pic.twitter.com/UFlUnsIOrV — OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2025

Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) επιβεβαίωσε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το ως επίθεση. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα» και ότι «το πλοίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες».

Παράλληλα, κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Ανάλογες συστάσεις απηύθυνε και η ιδιωτική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.

Μετά την επίθεση, ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.

Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο στις 23 Σεπτεμβρίου εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.

Μέχρι στιγμής οι αντάρτες Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.