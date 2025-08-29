Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός των Χούθι από την ισραηλινή επίθεση της Πέμπτης

Το κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, της τρομοκρατικής οργάνωσης που υποστηρίζονται από το Ιράν, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ένα διαμέρισμα στη Σαναά κατά τη διάρκεια των χθεσινών ισραηλινών επιδρομών.

Η εφημερίδα Aden Al-Ghad συμπλήρωσε ότι ο Ραχάουι σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς από τους συντρόφους του.

Από τις αναφορές φαίνεται ότι επρόκειτο για ξεχωριστή επίθεση από εκείνη που πραγματοποιήθηκε χθες και που φέρεται να είχε ως στόχο 10 ανώτερους υπουργούς των Χούθι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Άμυνας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί σε μια τοποθεσία έξω από τη Σαναά για να ακούσουν μια προγραμματισμένη ομιλία του ηγέτη της ομάδας, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούτι.

Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.