Υεμένη: 21 νεκροί από τα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας σε βάσεις των αυτονομιστών του νότου

Τουλάχιστον 20 αυτονομιστές μαχητές σκοτώθηκαν σήμερα στην Υεμένη από τους βομβαρδισμούς του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC).

Ο εκπρόσωπος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι μαχητές σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις στις στρατιωτικές βάσεις των αυτονομιστών στην Αλ Χάσα και τη Σεϊχούν.

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν τον νεότερο απολογισμό. Νωρίτερα, το STC, που επιδιώκει την ανασύσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Υεμένης στις νότιες επαρχίες της χώρας, είχε ανακοινώσει ότι τα θύματα ήταν επτά.