Η Πολωνία κατηγορεί τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία ότι χρησιμοποιούν τη μετανάστευση ως εργαλείο «υβριδικού πολέμου», διευκολύνοντας τη διέλευση μεταναστών μέσω υπόγειων σηράγγων από τη Λευκορωσία προς το πολωνικό έδαφος.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σύμφωνα με την αντισυνταγματάρχη της πολωνικής συνοριοφυλακής, Καταζίνα Ζντανόβιτς, το 2025 εντοπίστηκαν τέσσερις σήραγγες κάτω από τα σύνορα. Οι αρχές εκτιμούν ότι χιλιάδες μετανάστες έχουν επιχειρήσει να περάσουν από το ανατολικό σύνορο της Πολωνίας, στο πλαίσιο προσπαθειών αποσταθεροποίησης της Δύσης από τον σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες ανακαλύφθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου κοντά στο χωριό Ναρέβκα. Είχε ύψος περίπου 1,5 μέτρο, με είσοδο κρυμμένη σε δάσος στη λευκορωσική πλευρά, μήκος περίπου 50 μέτρα εντός Λευκορωσίας και 10 μέτρα στην Πολωνία. Περίπου 180 μετανάστες, κυρίως από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, τη χρησιμοποίησαν για να περάσουν τα σύνορα, με τους περισσότερους να συλλαμβάνονται.

Βίντεο της συνοριοφυλακής δείχνει στενή υπόγεια δίοδο ενισχυμένη με τσιμεντένια στηρίγματα. Πολωνοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ειδικοί από τη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στον σχεδιασμό, διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για συμμετοχή συγκεκριμένων οργανώσεων.

В пограничной службе Польши заявили,что в 2025 г.обнаружены 4 туннеля из Беларуси

Самый крупный высотой 1,5 метра, длина -50 м на территории Беларуси и 10-Польши. Укреплен бетонном

Η Πολωνία δηλώνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις σήραγγες εντοπίζοντας και καταστρέφοντας τα σημεία εισόδου, ωστόσο εκφράζει ανησυχία για την εμφάνιση νέων διόδων.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Τσέσλαβ Μρότσεκ σημείωσε ότι η χρήση σηράγγων δείχνει πως τα μέτρα αποτροπής στα σύνορα έχουν γίνει πιο αποτελεσματικά.

Η κρίση στα σύνορα δεν είναι νέα: ήδη πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Λευκορωσία διοχέτευε μετανάστες προς την Πολωνία, οδηγώντας στην κατασκευή φράχτη 200 χιλιομέτρων με συστήματα επιτήρησης.

Παράλληλα, η Λευκορωσία κατηγορείται ότι στέλνει αερόστατα με λαθραία εμπορεύματα σε γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ, ενώ η αντιπολίτευση προειδοποιεί για αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική παρουσία στο έδαφός της, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πυραυλικών συστημάτων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ευρύτερη στρατηγική πίεσης προς την Ευρώπη, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.