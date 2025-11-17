Υ. Kuperwasser: Το σχέδιο και οι προκλήσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Αποστολή στο Ισραήλ – Νίκος Ταμπακόπουλος

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, το στοίχημα της αποριζοσπαστικοποίησης των Παλαιστινίων, τον γρίφο του αφοπλισμού της Χαμάς και τα επόμενα βήματα στην περιοχή αναλύει από την έδρα του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ, ο επικεφαλής και Former Brig. General Yossi Kuperwasser.

Όπως αναφέρει «η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς άλλαξε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, αλλά απέδειξε κιόλας τα κενά στην ισραηλινή άμυνα. Ενώ είχαμε απορροφηθεί στο να αποτρέψουμε επιθέσεις μέσα από υπόγειες σήραγγες από τη Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, τελικά υποτιμήσαμε τους τρομοκράτες. Το σχέδιό τους δουλευόταν από το 2018 και δεν είχαμε αξιολογήσει σωστά τον οπλισμό και τη δυνατότητά τους».

Ο κ. Kuperwasser εκτιμά πως «η απάντηση του Ισραήλ ήταν συντριπτική και άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ωστόσο απέχει ακόμα από το να μπορεί να ισχυριστεί ότι κέρδισε τον πόλεμο». Εξηγεί ότι «το 47% της Γάζας ελέγχεται ακόμα από τη Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από τη συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστινίων» και προσθέτει ότι «αυτή είναι και η πρόκληση: Η αποριζοσπαστικοποίηση του λαού της Παλαιστίνης, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη και θα τολμούσα να πω αβέβαιη».

Ο επικεφαλής του γνωστού Ινστιτούτου τονίζει πως «πριν φτάσουμε όμως εκεί πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία που προωθήθηκε από τον Τραμπ. Έχουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Και τον αφοπλισμό της Χαμάς. Είναι καθοριστικό σημείο αυτό για την πορεία του πολέμου και το τέλος των εχθροπραξιών. Αν η Χαμάς δεν παραδώσει οικειοθελώς τα όπλα, τότε το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές: Αυτό θα συμβεί με την επιβολή των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο Yossi Kuperwasser ξετυλίγει την επόμενη μέρα στη Γάζα, υπογραμμίζοντας: «Για να ανοικοδομηθεί όμως η Γάζα πρέπει να αφοπλιστούν οι τρομοκράτες και να υπάρξει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση της χώρας οι τρομοκράτες, ενώ ο Ισραηλινός στρατός θα φυλάει την περίμετρο της περιοχής. Όσοι Παλαιστίνιοι θέλουν να φύγουν από το 47% που κατέχει η Χαμάς και να ζήσουν στην ανοικοδομημένη Γάζα να το κάνουν».

Ο ίδιος παρατηρεί πως «όσο δεν παραδίδει τα όπλα η Χαμάς τόσο κερδίζει τη στήριξη των Παλαιστινίων, οι οποίοι στην πλειονότητά τους θεωρούν την 7η Οκτωβρίου – όπου έγινε η τρομοκρατική επίθεση – ως «ιερή» μέρα. Πρέπει να αφοπλιστούν, να αποκλειστούν από τη διακυβέρνηση, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει ξανά τόση βία, να μην αποπειραθούν ξανά μια 7η Οκτωβρίου».

Ο κ. Kuperwasser συμπληρώνει πως «προς την κατεύθυνση επιβράβευσης των τρομοκρατών κινούνται και όσα δυτικά κράτη προχωρούν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. «Είδατε; Οι δολοφονίες Ισραηλινών είχαν αποτέλεσμα, μας αναγνωρίζουν ως κράτος» λένε οι τρομοκράτες στον λαό της Παλαιστίνης, ο οποίος τυφλά (στην πλειονότητά του) τους πιστεύει».

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου τονίζει πως «στο τέλος του σχεδιασμού και της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνεται η αποριζοσπαστικοποίηση του λαού της Παλαιστίνης», διερωτώμενος πως «όταν έχουν μεγαλώσει ολόκληρες γενιές με μίσος για το Ισραήλ και έχοντας το Ισλάμ ως οδηγό και τον θρησκευτικό φανατισμό, πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό;».

«Στο Ισραήλ άλλωστε αυτήν την περίοδο διεξάγεται ένα ντιμπέιτ. Κατά πόσο η χώρα πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αφοπλισμός της Χαμάς, όπως ρητά αναφέρεται στη συμφωνία ή αν θα πρέπει να «ικανοποιηθεί» από την επιστροφή των ομήρων. Η απάντηση δεν είναι εύκολη, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθούν τα μηνύματα που εκπέμπει το Ισραήλ στους τρομοκράτες…», καταλήγει ο κ. Kuperwasser.