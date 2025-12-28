«Ξύπνησε» ξανά η χιονισμένη Αίτνα - Προειδοποίηση για προβλήματα στις πτήσεις από τους ειδικούς (vids)

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, η Αίτνα, εξερράγη το Σάββατο, προκαλώντας στους επιστήμονες την έκδοση κόκκινης ειδοποίησης από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων για την αεροπλοΐα, υποδεικνύοντας πιθανό κίνδυνο για τις πτήσεις των αεροσκαφών.

Τεράστια σύννεφα τέφρας και καπνού καταγράφηκαν να εκτοξεύονται από το όρος Αίτνα στη Σικελία στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ σκιέρ χρησιμοποιούσαν τις πλαγιές κάτω από αυτό.



Επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia δήλωσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία εκρήγνυται συχνά, είχε ενταθεί, με κρατήρες να εκπέμπουν συνεχώς τέφρα.

Οι επιστήμονες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συναγερμού.

❗️🌋🇮🇹 - Mount Etna Shows Renewed Activity in Italy



Europe's tallest and most active volcano, Mount Etna on Sicily, experienced a mild Strombolian eruption, producing dense ash plumes rising from its snow-capped summit.



The aviation alert was briefly raised to orange (and later… pic.twitter.com/yYXM9JBkql — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 27, 2025

Mount Etna erupted in Italy on December 27 pic.twitter.com/vCEklVDQDo — Surajit (@surajit_ghosh2) December 27, 2025

Ωστόσο, οι τοπικές Αρχές διαβεβαίωσαν ότι οι πτήσεις στο κοντινό αεροδρόμιο θα συνεχιστούν υπό κανονικές συνθήκες. Η απόφαση αυτή εξαρτάται από την ποσότητα της ηφαιστειακής τέφρας που θα πέσει στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σε περίπτωση που η πτώση τέφρας ενταθεί, οι πτήσεις ενδέχεται να ανασταλούν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Η Αίτνα παραμένει ένα από τα πιο παρακολουθούμενα ηφαίστεια παγκοσμίως, με συνεχή επιστημονική παρακολούθηση της δραστηριότητάς του. Οι ειδικοί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής.