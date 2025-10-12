Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων από την Χαμάς - «Είμαστε έτοιμοι» λέει ο Νετανιάχου

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας ανακοίνωσε επισήμως το Ισραήλ ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης έδωσε το ακριβές χρονοδιάγραμμα στη δημοσιότητα, καθώς τις τελευταίες ώρες είχε ξεκινήσει μία παραφιλολογία για το πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο, παραληφθούν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθούν έξι με οκτώ οχήματα, τα οποία θα μεταφέρουν τους ομήρους σε τμήματα της Γάζας τα οποία ελέγχονται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Εκεί θα γίνει αμέσως η επανένωση με τις οικογένειές τους, οι άνθρωποι των οποίων θα έχουν μετακινηθεί νωρίτερα.

Το Ισραήλ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος, θα είναι έτοιμο και οργανωμένο, ώστε να παράσχει κάθε ιατρική βοήθεια στους ομήρους που θα απελευθερωθούν, αν κρθεί απαραίτητο.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Χουσάμ Μπαδράν, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Al-Araby Al-Jadeed ότι η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας θα γίνει αύριο.

Το καταριανό κανάλι Al-Araby μετέδωσε ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους αύριο το πρωί σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel, υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προσθέσει στο σφιχτό πρόγραμμά του μια γρήγορη επίσκεψη σε ένα από τα νοσοκομεία που φιλοξενούν τους απελευθερωμένους ομήρους αύριο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Al Jazeera: Από τρία διαφορετικά σημεία η παράδοση των ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, οι όμηροι θα απελευθερωθούν από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας. Η Μπεντρόσιαν είπε πάντως πως το Ισραήλ απαιτεί και οι 20 όμηροι να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό «χωρίς άρρωστες μετακινήσεις» από την πλευρά της Χαμάς.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς σημείωσε πως εκπρόσωποι της τρομοκρατικής οργάνωσης θα συναντηθούν το βράδυ της Κυριακής με εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι η Χαμάς έχει ολοκληρώσει την καταμέτρηση των ομήρων και τη μετακίνησή τους σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Λωρίδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απελευθέρωσή τους.

Από την πλευρά του Ισραήλ, οι προετοιμασίες για την υποδοχή των ομήρων που θα επιστρέψουν από τη Γάζα ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, όπως είπε σε ΜΜΕ του Ισραήλ ο ταξίαρχος Γκαλ Χιρς, συντονιστής του Ισραήλ για τους αιχμαλώτους πολέμου και τους αγνοούμενους.

Ο Χιρς εξήγησε πως κάθε πομπή του Ερυθρού Σταυρού θα περιλαμβάνει 8-10 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός ασθενοφόρου. «Ό,τι μας ζήτησε ο Ερυθρός Σταυρός, το έλαβαν», σημείωσε. «Είμαι σε άμεση επαφή μαζί τους, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού διευθυντή».

Τα κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού θα παραδώσουν τους ομήρους στις αρχές του Ισραήλ, οι οποίοι αρχικά θα μεταφερθούν σε σημεία που ελέγχουν οι IDF εντός της Γάζας.

AFP: Η Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών

Ωστόσο, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι 20 όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Ισραήλ, από τους 250 ομήρους που άρπαξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 20 παραμένουν ζωντανοί και βρίσκονται στη Γάζα, ενώ άλλοι 28 είναι νεκροί και αναμένεται να παραδοθούν οι σοροί τους.

Ο Αριέλ Κούνιο, 28 ετών, απήχθη κατά την επίθεση στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ντέιβιντ Κούνιο, 35 ετών, άλλος ένας αδελφός του Αριέλ, απήχθη επίσης από το Νιρ Οζ.

Οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, δίδυμοι αδελφοί 28 ετών, απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Άζα μαζί με τη γειτόνισσά τους, Έμιλι Νταμάρι.

Ο Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ, 25 ετών, απήχθη μαζί με τη σύντροφό του, Ιλάνα Γκρίτζεφσκι, από το Νιρ Οζ.

Ο Εϊτάν Χορν, 38 ετών, Ισραηλινο-Αργεντινός με διπλή υπηκοότητα, απήχθη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Γιαΐρ, από το Νιρ Οζ.

Ο Νιμρόντ Κοέν, 21 ετών, υπηρετούσε ως στρατιώτης των IDF όταν το άρμα του δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς στη Νάχαλ Οζ.

Ο Ομρί Μιράν, 48 ετών, απήχθη από το σπίτι του στη Νάχαλ Οζ.

Ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24 ετών, παρακολούθησε το φεστιβάλ μαζί με τον αδελφό του, Γκαλ,

Ο Αλόν Όχελ, 24 ετών, έχει ισραηλινή, γερμανική και σερβική υπηκοότητα. Πλάνα της Χαμάς έδειχναν τη στιγμή που απήχθη από το φεστιβάλ Νόβα.

Ο Γιόζεφ-Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών, βρισκόταν επίσης στο φεστιβάλ μαζί με έναν φίλο του.

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών, εργαζόταν στο φεστιβάλ όταν απήχθη.

Ο Αβινάταν Ορ, 32 ετών, απήχθη από το φεστιβάλ μαζί με τη σύντροφό του, Νόα Αργκαμάνι.

Ο Εϊτάν Μορ, 25 ετών, εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο φεστιβάλ.

Ο Μαξίμ Χέρκιν, 37 ετών, είναι Ισραηλινο-Ρώσος με διπλή υπηκοότητα και είχε προσκληθεί στο φεστιβάλ την τελευταία στιγμή.

Ο Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών, εργαζόταν στο φεστιβάλ και έμεινε πίσω κατά τη διάρκεια της επίθεσης για να βοηθήσει στη φροντίδα των τραυματιών.

Ο Σεγκέβ Κάλφον, 27 ετών, έτρεχε μακριά από το φεστιβάλ μαζί με έναν φίλο του όταν συνελήφθη από τη Χαμάς.

Ο Εβιάταρ Νταβίντ, 24 ετών, βρισκόταν στο φεστιβάλ το πρωί των επιθέσεων.

Ο Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών, εργαζόταν στην ασφάλεια του φεστιβάλ.

Θρίλερ με την ώρα απελευθέρωσης των ομήρων

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News πως «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή». Πρόσθεσε δε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως τους ομήρους που θα απελευθερώσει η Χαμάς, δήλωσε από την πλευρά του σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ανακοίνωση του γραφείου του ανέφερε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς.

«Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων

Στο μεταξύ, ολοένα και μεγαλώνει η αγωνία φίλων και συγγενών καθώς πλησιάζει η ώρα που θα αγκαλιάσουν και πάλι τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ- Χαμάς για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων.

«Εστιάζουμε στο φιλί, στις αγκαλιές, στη μυρωδιά του», δήλωσε ο Οφίρ Μπρασλάβσκι στο CNN το Σάββατο, πατέρας του ομήρου Ρομ Μπρασλάβσκι. «Πολλές σκέψεις περνούν από το μυαλό μου», είπε, τονίζοντας ότι δεν περίμενε τίποτα άλλο παρά την επανένωση. «Κάθε δευτερόλεπτο μοιάζει σαν να διαρκεί για πάντα, απλώς περιμένουμε τη στιγμή που θα μας καλέσουν – στο Ρε'ιμ (το σημείο συνάντησης) και μετά στο νοσοκομείο», είπε.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ξεκίνησε τη μεταφορά κρατουμένων από διάφορα κέντρα κράτησης σε δύο φυλακές πριν από την απελευθέρωσή τους. Μια λίστα που δημοσιεύθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της ισραηλινής κυβέρνησης την Παρασκευή απέκλειε τα ονόματα αρκετών γνωστών Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς πολιτικού Μαρουάν Μπαργούτι.

Χθες, Σάββατο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, ενόψει της αναμενόμενης απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι όμηροι «επιστρέφουν σπίτι» και επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στη Γάζα και τη συμφωνία επιστροφής των ομήρων.

Χαμάς: Παραιτούμαστε από τον έλεγχο της Γάζας μετά τον πόλεμο

Παράλληλα, η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη λήξη του πολέμου, όπως αναφέρει πηγή της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, η τρομοκρατική οργάνωση δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένοπλα μέλη που ανήκουν στον εσωτερικό μηχανισμό ασφαλείας της και έχουν ως αποστολή τη διατήρηση της τάξης στη Λωρίδα. Τα μέλη αυτά εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά την προηγούμενη εκεχειρία, σε μια κίνηση που φαινόταν να αποτελεί περιορισμένη επίδειξη δύναμης.

Διάσκεψη για τη Γάζα στην Αίγυπτο: Ο Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο

Παράλληλα, την Ελλάδα και την Κύπρο προσκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα γίνει τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Οι ΗΠΑ στην πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα κάλεσαν επίσης την Ινδία, την Ισπανία, τον Καναδά, το Ελ Σαλβαδόρ, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Πληροφορίες του Axios ανέφεραν πως έχει προσκληθεί και το Ιράν.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Ο πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ», τη Δευτέρα το απόγευμα, θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί προσκλήσεις σε ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο CNN ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προσκαλέσει παγκόσμιους ηγέτες να παραστούν στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο.

Ένας αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται για τη λίστα των συμμετεχόντων σε συνεργασία με την αιγυπτιακή πλευρά, η οποία διοργανώνει την εκδήλωση. Αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, εκτός από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής για να συζητήσει την εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ θα αφιχθεί ο Ισραήλ και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ ενώ συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων.

Το πρωί τη Δευτέρας αναμένεται να αρχίσει και η παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι στην Αίγυπτο θα πραγματοποιηθεί η διεθνής σύνοδος για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική επικοινωνία τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που το κάνει από το 2008 με τον Τζορτζ Μπους.

Τζέι Ντι Βάνς: Μια διαρκής πίεση εκ μέρους των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για τη σταθερότητα στη Γάζα

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επιβεβαίωσε πως μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παλαιστινιακού θύλακα στο μέλλον.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς την ακριβή στιγμή κατά την οποία αυτοί οι όμηροι θα απελευθερωθούν.

«Όμως, έχουμε πολλές ελπίδες, για αυτό ακριβώς ο πρόεδρος (Τραμπ) θα μεταβεί εκεί, για να υποδεχθεί τους ομήρους στις αρχές της εβδομάδας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα για να επισκεφθεί αρχικά το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που παραμένουν στη Γάζα αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε σε μια άλλη συνέντευξη σήμερα στο CBS News ότι μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Γάζας.

Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

«Αυτό κυμαίνεται από το να επιβεβαιώνουν πως τα ισραηλινά στρατεύματα θα βρίσκονται στη γραμμή οριοθέτησης που έχει συμφωνηθεί, έως να διασφαλίζουν πως η Χαμάς δεν θα επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς, να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη που δημιουργήσαμε διαρκεί και αντέχει», δήλωσε, αυτήν τη φορά στο ABC News.

«Όμως, η ιδέα ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα, στο Ισραήλ, αυτό δεν αποτελεί πρόθεσή μας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντις Βανς.

Μετά το Τελ Αβίβ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο όπου θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Σίσι μιας «ειρηνευτικής συνόδου» στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Κανένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ή της Χαμάς δεν θα παραστεί, αντιθέτως, στην υπογραφή ενός «εγγράφου με το οποίο θα τερματίζεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας».