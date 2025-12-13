Ξεκίνησε η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα (pics&vid)

Αυτή την ώρα μεταφέρονται στο Λιμάνι του Ηρακλείου οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα, όπου θα βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το patris.gr, οι 9 συλληφθέντες αναχώρησαν με την κλούβα της αστυνομίας ενώ οι 6 με συμβατικά αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., που αφορούσε σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με τη συμμετοχή 42 ατόμων, 15 εκ των οποίων θεωρούνται βασικά μέλη και συνελήφθησαν για επιδοτήσεις που λάμβαναν με ψευδείς δηλώσεις.

Κατά τις ίδιες πηγές, στην εγκληματική οργάνωση μετέχουν λογιστές, δικηγόροι και κάποιοι αγρότες που δραστηριοποιούνται στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Το διάστημα που ερευνάται, εξηγούν οι ίδιες πηγές, αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025 και το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης: Τα 4 ΚΥΔ και οι 11 τραπεζικοί λογαριασμοί

Σημειώνεται ότι το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για τους συλληφθέντες του υπόθεσης με την λήψη των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από κύκλωμα επιτήδειων, από τους οποίους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τιμαλφή και μετρητά.

Ειδικότερα, νέχρι και εκτάσεις θανόντων δήλωναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, ενώ χρησιμοποιούσαν και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την διακίνηση των χρημάτων που εισέπρατταν ως επιδοτήσεις με ψευδές δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα δήλωναν αγροτεμάχια σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς να προκύπτει νομή ιδιοκτησίας, ή ανύπαρκτους αριθμούς ζώων, τα οποία καταχωρούσαν στα Ε9 και αμέσως μετά τα διέγραφαν από τις δηλώσεις, ενώ προσηλύτιζαν νέα μέλη και για την είσπραξη των επιδοτήσεων δήλωναν τους λογαριασμούς των αρχηγικών μελών.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του και πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγός του, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Συνελήφθησαν 16 άτομα

Σύμφωνα με τις Αρχές, συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 πρόσωπα, κάτι που σημαίνει ότι επίκεινται και νέες συλλήψεις.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 19 χρυσές λίρες, μία ράβδος χρυσού, 3 χρυσές αλυσίδες και το χρηματικό ποσό των 35.750-ευρώ.

Τα 4 ΚΥΔ και οι 11 τραπεζικοί λογαριασμοί

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η σπείρα των παράνομων επιδοτήσεων λειτουργούσε ως εξής:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Για να αποφύγουν, δε, τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

143 ψευδείς αιτήσεις

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Είχε πεθάνει κι «έκανε» αναλήψεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης, 11 τραπεζικούς λογαριασμούς οι δικαιούχοι των οποίων ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης - ανάμεσά τους και ένα μέλος που πέθανε το 2024 με τον λογαριασμό του να εμφανίζει πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Συνολικά πρόκειται για 16 συλληφθέντες ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για – κατά περίπτωση - σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα.

Στις έρευνες, δε, σε σπίτια, ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, ένα λογιστικό γραφείο και οχήματα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες.

Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον Μύρωνα Χιλετζάκη: «Ήταν ανενεργό μέλος του κόμματος», λέει η Αλ. Σδούκου

Σημειώνεται ότι στη διαγραφή του Μύρωνα Χιλετζάκη προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η Νέα Δημοκρατία.

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης που, όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI, εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κατηγορούμενος - με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του - έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Για το θέμα τοποθετήθηκε με ανάρτησή της στο X η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, λέγοντας πως ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος το κόμματος εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα.

«Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Στο @pasok αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.



Αντί όμως να… — Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) December 13, 2025

Παράνομες επιδοτήσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι κύκλωμα που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με λεία που φτάνει τα 1,7 εκατ. ευρώ αποκάλυψε το ελληνικό FBI.

Το πρωί της Παρασκευής η αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε στις Αρχάνες Κρήτης περιοχή που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος, αλλά και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν έγιναν κατ’ οίκον έρευνες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις μέσω ψευδών δηλώσεων, εξαπατώντας έτσι τους αρμόδιους φορείς και αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη. Το διάστημα που ερευνάται, εξηγούν αστυνομικές πηγές, αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025 και το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Συνολικά 15 συλλήψεις

Συνολικά έχουν συλληφθεί 15 άτομα, ανάμεσά τους ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, Μύρωνας Χιλετζάκης που φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, λογιστές, η δικηγόρος και παραγωγοί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είναι συνολικά 42.

Οι συλληφθέντες ενδέχεται να μεταφερθούν το Σάββατο στην εισαγγελία Ηρακλείου - αλλιώς μπορεί να σταλεί μόνο η δικογραφία - και το βράδυ του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους από το Ηράκλειο στην Αθήνα

Τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών καθώς την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ποιοι ήταν οι ρόλοι Χιλετζάκη - Λαμπράκη

Η οργάνωση του φερόμενου κυκλώματος είχε συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα με κρίσιμους και συμπληρωματικούς ρόλους: ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Χιλετζάκης φέρεται να είχε ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στο κύκλωμα, αξιοποιώντας τη θέση και την επιρροή του στον αγροτικό χώρο. Η εμπλοκή των δύο συγκεριμένων προσώπων πυροδότησε εκ νέου πολιτική αντιπαράθεση, αφού ο μεν Λαμπράκης ήταν μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και η σύζυγος του Λαμπράκη, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον κουμπάρο του - Συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις

Η Χαριλάου Τρικούπη προέβη σε άμεσες διαγραφές.

Συγκεκριμένα, στην ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παραπέφθηκε ο Γιώργος Λαμπράκης, κομματικό στέλεχος από το Ηράκλειο της Κρήτης που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Τον είχε διαγράψει και η Φώφη Γεννηματά το 2019

Ο Γιώργος Λαμπράκης διαγράφεται δεύτερη φορά – για διαφορετικούς βέβαια λόγους από το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη ήταν το Δεκέμβριο του 2019, με απόφαση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά καθώς μαζί με άλλα τέσσερα στελέχη αρνήθηκαν να κατέβουν με την αυτόνομη «πράσινη» παράταξη στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αποφάσισαν να κατέβουν υποψήφιοι με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε προηγηθεί επιστολή με τη σχετική καταγγελία στη Φώφη Γεννηματά και τον τότε Γραμματέα του ΚΙΝΑΛ, Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον επικεφαλής της παράταξης Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων ( Π.Α.Σ.Κ.Ο), Κώστα Παπαδημητρίου. Ο κ. Χριστοδουλάκης, με απόφαση της κ. Γεννηματά, παρέπεμψε στη συνέχεια την καταγγελία στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας του ΚΙΝΑΛ (ΕΔΕΚΑΠ) και του ΠΑΣΟΚ (ΕΚΑΠ), ζητώντας να επιληφθούν και να προχωρήσει στην πράξη αναστολής της ιδιότητας του μέλους (διαγραφή) των συγκεκριμένων στελεχών με το αιτιολογικό ότι «κατεβαίνουν» με αντίπαλο ψηφοδέλτιο (με την παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) για τις εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο στις 15 Δεκέμβρη.

«Η ενέργεια της Φώφης Γεννηματά σηματοδοτεί στην πράξη την πρόσφατη δέσμευσή της, από την επόμενη μέρα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, για «μηδενική ανοχή» στην εσωστρέφεια», έλεγε τότε η Χαριλάου Τρικούπη.

Νωρίτερα, ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης, είχε προχωρήσει στην αποκάλυψη ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ειδικότερα, παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά» με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον Μύρωνα Χιλετζάκη: «Ήταν ανενεργό μέλος του κόμματος», λέει η Αλ. Σδούκου

Σημειώνεται ότι στη διαγραφή του Μύρωνα Χιλετζάκη προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η Νέα Δημοκρατία.

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης που, όπως προέκυψε από την έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI, εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κατηγορούμενος - με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του - έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Για το θέμα τοποθετήθηκε με ανάρτησή της στο X η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, λέγοντας πως ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος το κόμματος εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα.

«Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Στο @pasok αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.



Αντί όμως να… — Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) December 13, 2025

