Sky News, Reuters

Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sky News.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να αποτελέσουν τις πρώτες άμεσες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφερθεί χθες στη συνάντηση σε μια συνέντευξη Τύπου μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, υπονοώντας ότι η ιδέα είχε προέλθει από την Ουάσινγκτον.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του χθες το βράδυ, αναφέροντας ότι οι συνομιλίες θα λάβουν υπόψη τις χθεσινές συνομιλίες μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι θα στείλει τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ρουστέμ Ουμέροφ και τον επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Κυρίλο Μπουδάνοφ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα στείλει τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοφ να ηγηθεί μιας ομάδας κορυφαίων αξιωματούχων του υπουργείου Άμυνας.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα επίσης ότι τα εδαφικά ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, τα οποία παραμένουν «αγκάθι» για την επίτευξη συμφωνίας, καθώς η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το 20% της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να κατέχει. Κάτι που επανέλαβε και σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος σύμφωνα με το Reuters ανέφερε ότι «οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις οφείλουν να αποχωρήσουν από το Ντονμπάς. Οφείλουν να αποσυρθούν. Είναι ένας πολύ σημαντικός όρος. Χωρίς τη διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος (...) δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το SkyNews ο Ζελένσκι αρνήθηκε να παραδώσει εδάφη που η Ουκρανία υπερασπίστηκε με μεγάλη επιτυχία και κόστος τα τελευταία χρόνια.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρίνισε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να συνεχιστούν αύριο «εάν χρειαστεί».

Από τη μεριά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει χθες ότι οι συνομιλίες είχαν προγραμματιστεί να διαρκέσουν δύο ημέρες.