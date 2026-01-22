WSJ: Ο Τραμπ επιδιώκει την αλλαγή του καθεστώτος στην Κούβα μέχρι το τέλος του έτους

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει ενεργά την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα και εκφράζει την ελπίδα ότι θα καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της κομμουνιστικής κυριαρχίας στο νησί έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Ουάσινγκτον αναζητά πρόσωπα εντός της κουβανικής κυβέρνησης που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δίαυλοι συνεργασίας με τις ΗΠΑ, με στόχο την απομάκρυνση της σημερινής ηγεσίας και τη διευκόλυνση μιας πολιτικής μετάβασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί ένα πλήρως επεξεργασμένο «συγκεκριμένο σχέδιο» για την κατάργηση του καθεστώτος που κυβερνά την Κούβα εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η επιρροή της κυβέρνησης στο νησί δεν υπήρξε ποτέ πιο εύθραυστη.

Μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία στη Βενεζουέλα, η κουβανική οικονομία βρίσκεται, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, στα όρια της κατάρρευσης. Υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ κάνουν λόγο για χρόνιες ελλείψεις βασικών αγαθών και φαρμάκων, καθώς και για εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Η Κούβα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τη Βενεζουέλα για την προμήθεια πετρελαίου, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το νησί ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρή έλλειψη καυσίμων μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να στοχεύει στον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ροής πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου και οι μετέπειτα παραχωρήσεις που εξασφάλισε η Ουάσινγκτον από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζονται ως πιθανό «πρότυπο» για την Κούβα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατέστη δυνατή με τη βοήθεια προσώπου από τον στενό κύκλο του Βενεζουελάνου ηγέτη.

Σε αναζήτηση αντίστοιχων διαύλων επιρροής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με Κουβανούς εξόριστους και πολιτικές οργανώσεις στο Μαϊάμι και την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των πιέσεων προς την Αβάνα, σε συνδυασμό με διαπραγματεύσεις για μια «έξοδο» από την πολιτική σκηνή των σημερινών ηγετών της χώρας, του 94χρονου Ραούλ Κάστρο και του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.