WSJ: Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέα σύγκρουση με το Ιράν

Έξι μήνες μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν που ξέσπασε λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, εξαιτίας των προσπαθειών της Τεχεράνης να αποκαταστήσει το οπλοστάσιό της σε βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας την Τετάρτη σε τελετή αποφοίτησης πιλότων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, δήλωσε ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τον επανεξοπλισμό των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς και Χεζμπολάχ του Ιράν και ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες αν το κρίνει αναγκαίο.



Παρόμοια μηνύματα εξέπεμψαν, από το ίδιο βήμα, τόσο ο υπουργός Άμυνας όσο και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Δεν επιδιώκουμε συγκρούσεις, αλλά έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για κάθε πιθανό κίνδυνο», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ετοιμάζεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προς το τέλος του έτους. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η πρόοδος του Ιράν στο πυραυλικό του πρόγραμμα και το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης θα αποτελέσουν βασικά θέματα της ατζέντας.

Δεν είναι σαφές πώς θα αντιδρούσε η κυβέρνηση Τραμπ σε ένα τέτοιο σενάριο, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει σταθεροποίηση στη Γάζα και εξομάλυνση των σχέσεων με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί το καλοκαίρι εξάλειψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην το επαναφέρει, χωρίς όμως να αναφερθεί ρητά στους βαλλιστικούς πυραύλους.



«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, αν το Ιράν επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα δεχτεί επίθεση και θα καταστραφεί πριν καν προλάβουν να πλησιάσουν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση θα απαιτούσε τουλάχιστον σιωπηρή έγκριση των ΗΠΑ, καθώς το Ισραήλ θα χρειαζόταν αμερικανική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τα πιθανά ιρανικά αντίποινα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ιράν ανασυγκροτεί με προσοχή τις πυραυλικές του υποδομές, ενώ αμερικανικές κυρώσεις και κατασχέσεις υλικών επιβραδύνουν τη διαδικασία. Παράλληλα, το Ισραήλ θεωρεί ότι υπάρχει περιορισμένο παράθυρο ευκαιρίας, πριν η Τεχεράνη ανακτήσει πλήρως τις δυνατότητές της.





