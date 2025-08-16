WSJ: Η Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον αναμένει εντολή για να φέρει όπλα

Οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ημέρες εντολή να οπλοφορούν, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Η αλλαγή αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς με στόχο να «ανακτήσει» την πρωτεύουσα από «βίαιους εγκληματίες».

Μέχρι στιγμής, οι 800 στρατιώτες που στάλθηκαν στην πόλη δεν ήταν οπλισμένοι, σε αντίθεση με πολλούς ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που επιχειρούν στην περιοχή. «Τα όπλα είναι διαθέσιμα αν χρειαστεί, αλλά παραμένουν στον οπλοστάσιο», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός σε ανακοίνωση την Πέμπτη.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ορισμένα μέλη της Εθνοφρουράς ενημερώθηκαν να αναμένουν εντολή για να οπλοφορούν, χωρίς όμως μέχρι το Σάββατο το πρωί να έχει εκδοθεί επίσημη διαταγή, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Από την άφιξή τους την Τρίτη, τα καθήκοντά τους επικεντρώνονται κυρίως σε εμφανή παρουσία σε δημόσιους χώρους, καθώς και σε διοικητικές και υλικοτεχνικές αποστολές.

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να «καθαρίσουν» την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους του Αμερικανού προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Πεντάγωνο, όπς μετέδωσε το Reuters.

«Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Κίνγκσλεϊ Γουίλσον.

«Θα βοηθήσουν την αστυνομία της Ουάσινγκτον και τους ομοσπονδιακούς συναδέλφους τους που έχουν επιφορτιστεί με τη δημόσια τάξη να εγγυηθούν την ασφάλεια των μνημείων, να πραγματοποιούν περιπολίες στις γειτονιές, να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και να ελέγχουν την κυκλοφορία», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

«Αυτοί οι έφεδροι στρατιωτικοί θα παραμείνουν μέχρι να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη στην πόλη, όπως έχει αποφασιστεί από τον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέτει την πόλη της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. Έκτακτα μέτρα για μια πόλη που, όπως λέει, «έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες» και την οποία θέλει να «καθαρίσει».

Ωστόσο, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των περιστατικών βίαιης εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα.

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η πόλη της Ουάσινγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.