WSJ: Αξιωματούχοι συμβουλεύουν τον Τραμπ να λήξει τον πόλεμο-Οργισμένη διάψευση από τον Λ. Οίκο

Μερικοί από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον παροτρύνουν κατ' ιδίαν να διατυπώσει δημόσια ένα σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο του Ιράν, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι βοηθοί θέλουν να υποστηρίξει ότι ο στρατός έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους του για τον πόλεμο, αναφέρει η WSJ.

Το δημοσίευμα της Journal διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ.

«Αυτή η ιστορία είναι γεμάτη ανοησίες από ανώνυμες πηγές οι οποίες, μπορώ να εγγυηθώ, δεν βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με τον Πρόεδρο Τραμπ. Οι κορυφαίοι βοηθοί του προέδρου επικεντρώνονται 24/7 στο να διασφαλίσουν ότι η Επιχείρηση Epic Fury θα συνεχίσει να είναι μια τεράστια επιτυχία και το τέλος αυτών των επιχειρήσεων θα καθοριστεί τελικά από τον αρχηγό», είπε η Λίβιτ.

Η WSJ αναφέρει ότι ορισμένοι από τους βοηθούς του Τραμπ τον έχουν προειδοποιήσει ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μειώσει την υποστήριξή του, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίξουν σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν.

Κατά συνέπεια, οι βοηθοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειάζονταν ένα πιο επιθετικό σχέδιο δημόσιας ανταλλαγής μηνυμάτων για να προωθήσουν τον πόλεμο εν μέσω αυξανόμενων τιμών φυσικού αερίου, αναφέρει η WSJ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει τον τερματισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς και υποστηρίζει τη δολοφονία τρομοκρατών, και αυτό πρόκειται να πετύχει ο Πρόεδρος Τραμπ», λέει ο Λίβιτ απαντώντας στο άρθρο.Ο Τραμπ δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι να μπορέσει να ισχυριστεί μια ικανοποιητική νίκη, ειδικά όταν οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικό πλεονέκτημα, τόνισε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στην WSJ.