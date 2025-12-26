Washington Post: Ο Τραμπ εγκρίνει όπλα αξίας 11 δισ. για την Ταϊβάν

Η έγκριση από την κυβέρνηση Τραμπ για την πώληση όπλων αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να αποτρέψει μια πιθανή κινεζική επίθεση, συνιστά αλλαγή πολιτικής του προέδρου απέναντι στην Κίνα και είναι καλοδεχούμενη. Πρόκειται για μια αλλαγή 180 μοιρών μετά από μήνες πολιτικών που ευνόησαν το Πεκίνο έναντι της Ταϊπέι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, το πακέτο, το οποίο έχει διακομματική υποστήριξη στο Καπιτώλιο, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις όπλων που έχουν γίνει ποτέ στη νησιωτική δημοκρατία. Το πακέτο περιλαμβάνει συστήματα πυραύλων HIMARS, τα οποία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμα στην Ουκρανία. Είναι μία ουσιαστική βοήθεια των ΗΠΑ απέναντι στην επικείμενη απειλή της Κίνας.

Οι Ταϊβανέζοι έχουν παίρνουν πλέον πιο σοβαρά την άμυνά τους. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι αμυντικές δαπάνες του νησιού θα αυξηθούν στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2030 και ότι ένας «συμπληρωματικός αμυντικός προϋπολογισμός 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων» θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των «ασύμμετρων δυνατοτήτων» της Ταϊβάν.

Αυτή είναι στρατιωτική ορολογία για σχετικά φθηνά, κινητά και βιώσιμα όπλα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν έναν ισχυρότερο αντίπαλο.

Αντί να προσπαθεί να ανταγωνιστεί τα αεροπλάνα ή τα πλοία της Κίνας, η Ταϊβάν θα χρησιμοποιήσει πυραύλους, drones, νάρκες και κυβερνοεπιθέσεις για να αντεπιτεθεί.

Ωστόσο, υπάρχει μία σύγχυση και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού.

Η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει τις εντάσεις σε έναν τομέα, ενώ τείνει χέρι φιλίας σε άλλους. Την Τρίτη, η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε τους πρόσθετους δασμούς στην κινεζική βιομηχανία ημιαγωγών για 18 επιπλέον μήνες, σε μια προσπάθεια να χαλαρώσει περαιτέρω τις εμπορικές εντάσεις.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την εξαγωγή των τσιπ H200 της Nvidia στην Κίνα, αγνοώντας τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, παρ' ότι ο ίδιος δρομολογεί έναν νόμο για την απαγόρευσή του. Όσον αφορά το εμπόριο, τουλάχιστον ρητορικά, ο πρόεδρος έχει ενεργήσει πολύ συχνά σαν οι Κινέζοι να αποτελούν μικρότερη απειλή από τους Καναδούς.

Όλα αυτά, προκαλούν αρκετά ερωτηματικά για την τακτική της κυβέρνησης.