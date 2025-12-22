Washington Post: Η Ρωσία αδυνατεί να κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η εκτίμηση της κυβέρνησης Μπάιντεν προς το Κογκρέσο ήταν απαισιόδοξη. Το Κίεβο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα κατέρρεε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η εξέλιξη του πολέμου διέψευσε πλήρως αυτή την πρόβλεψη, αναφέρει η Washington Post.

Τα ρωσικά στρατεύματα που επιχείρησαν να ανατρέψουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη ουκρανική κυβέρνηση είτε καταστράφηκαν είτε αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ έως τον Απρίλιο του 2022 η Μόσχα είχε αποτύχει όχι μόνο να ελέγξει την πρωτεύουσα, αλλά ακόμη και να εξασφαλίσει σταθερό προγεφύρωμα γύρω από αυτήν.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, η Ρωσία έχει υποστεί τεράστιο στρατιωτικό και ανθρώπινο κόστος. Έχει χάσει περίπου το ένα τρίτο των στρατηγικών της βομβαρδιστικών και περισσότερους από ένα εκατομμύριο στρατιώτες, νεκρούς και τραυματίες. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις περί γρήγορης ουκρανικής ήττας, η Μόσχα αδυνατεί να πετύχει αποφασιστική νίκη και περιορίζεται σε έναν πόλεμο φθοράς, ελπίζοντας ότι ο χρόνος θα διχάσει τη Δύση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, τόσο Ρεπουμπλικανοί όσο και Δημοκρατικοί επέκριναν την υπερβολική επιφυλακτικότητα της κυβέρνησης Μπάιντεν. Η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ήταν συχνά ανεπαρκής και καθυστερημένη, στερώντας από το Κίεβο όπλα που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει νωρίτερα την πορεία του πολέμου. Αυτή η διστακτικότητα έστειλε επίσης αρνητικά μηνύματα σε χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, που αμφισβητούν την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, η ρωσική οικονομία υφίσταται σοβαρά πλήγματα. Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν μειωθεί δραστικά, το Κρεμλίνο ρευστοποιεί αποθέματα χρυσού για να στηρίξει τα δημόσια οικονομικά, ενώ περίπου το ένα τέταρτο των ρωσικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Η Ρωσία μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο, αλλά δεν μπορεί να τον αντέξει επ’ αόριστον.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο στρατηγικός στόχος παραμένει σαφής: αν επιδιώκουν μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση, οφείλουν να ενισχύσουν τη θέση της Ουκρανίας και όχι να την αποδυναμώσουν. Οι πόλεμοι τελειώνουν όταν αλλάζει ο συσχετισμός ισχύος. Η εγκατάλειψη του Κιέβου ή η παραχώρηση εδαφών που η Ρωσία δεν μπορεί να κατακτήσει στρατιωτικά δεν θα φέρουν ειρήνη, αλλά θα ενθαρρύνουν περαιτέρω αναθεωρητικές φιλοδοξίες. Η Ουκρανία έχει ήδη διαψεύσει κάθε πρόβλεψη ήττας· εναπόκειται πλέον στη Δύση να ανταποκριθεί με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα.