VTB: Θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη γεωργική εταιρεία από εθνικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία



Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, η VTB, σχεδιάζει να δημιουργήσει μια μεγάλη γεωργική εταιρεία από εθνικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία που αγόρασε στις νότιες περιοχές τον Δεκέμβριο του 2024, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της VTB, Αντρέι Κόστιν, στο Reuters.

Ανέφερε ότι η νέα εταιρεία θα επικεντρωθεί στην εγχώρια επεξεργασία σιτηρών και άλλων γεωργικών προϊόντων και πρότεινε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να πωληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Σε τελική ανάλυση, πρέπει να αναπτύξουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όχι μόνο επεξεργασία ελαίου, αλλά πιθανώς και σιτηρών», δήλωσε ο Κόστιν.

Τα περιουσιακά στοιχεία εθνικοποιήθηκαν το 2023, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον πρώην ιδιοκτήτη τους, Αντρέι Κοροβάικο, και τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, Αρκάντι Τσεμπάνοφ, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για διαφθορά. Και οι δύο ζουν πλέον στο εξωτερικό.

Τα περιουσιακά στοιχεία έχουν ενοποιηθεί σε μια εταιρεία, την Agrocomplex Labinski.

Η Labinski κατέχει 240.000 εκτάρια γης, όπου παράγει σιτηρά, γάλα, ζάχαρη και άλλα γεωργικά προϊόντα. Η εταιρεία δηλώνει ότι εξάγει έως και 400.000 μετρικούς τόνους σιτηρών και ελαιούχων σπόρων ετησίως.