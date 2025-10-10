Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ορίσει έως το βράδυ της Παρασκευής νέο πρωθυπουργό, σε μια ύστατη προσπάθεια να σταθεροποιήσει την κυβέρνησή του και να περάσει τον προϋπολογισμό μέσα από το κατακερματισμένο κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνύ έπειτα από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία.

«Αυτό μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Ορόρ Μπερζέ στο ραδιόφωνο RTL την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η μακροχρόνια πολιτική κρίση της χώρας επιδεινώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί παραιτήθηκε έπειτα από 27 ημέρες στην εξουσία.

Η απόφαση του Λεκορνί άφησε τον Μακρόν με περιορισμένες επιλογές: Να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, να παραιτηθεί από την προεδρία ή να προσπαθήσει να βρει νέο πρωθυπουργό.

Αφού πέρασε ώρες συνομιλώντας με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα – εκτός της άκρας δεξιάς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν – ο Λεκορνί εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να βρεθεί λύση.

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική αναταραχή εδώ και πάνω από έναν χρόνο, μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024, που οδήγησαν σε κοινοβούλιο χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Οι βουλευτές χωρίστηκαν σε τρεις σχεδόν ίσες ομάδες: την αριστερά, την άκρα δεξιά και τη κεντροδεξιά συμμαχία του ίδιου του Μακρόν.

Οι ιδεολογικές διαιρέσεις επιδεινώθηκαν, καθώς εντάθηκαν τα ερωτήματα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας.

Μία πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι ο διορισμός ενός πρωθυπουργού από τη μετριοπαθή αριστερά, αν και αυτό θα σήμαινε ότι ο Μακρόν θα έπρεπε να αποδεχθεί την πιθανότητα αναθεώρησης ορισμένων βασικών πολιτικών του, όπως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2023, που αύξησε το ελάχιστο όριο συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους στα 64 έτη.

Μέσα σε αυξανόμενες εικασίες ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, φαίνεται να ενισχύεται η δυναμική για να ικανοποιηθεί ένα από τα βασικά αιτήματά του: Η κατάργηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση, θα ήταν αντιδημοφιλής στην κεντροδεξιά, δείχνοντας το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Μακρόν τις τελευταίες ώρες.