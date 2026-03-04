UKMTO: Πλήγματα σε δυο πλοία κοντά στα ΗΑΕ και στο Ομάν

Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, γνωστοποίησε ότι έλαβε χθες Τρίτη αναφορές για «συμβάντα» που έπληξαν πλοία κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς όλα τα αζιμούθια.

Κατά το UKMTO, ο κυβερνήτης πλοίου που βρίσκεται 7 ναυτικά μίλια (σχεδόν 13 χιλιόμετρα) ανατολικά από τη Φουτζάιρα στα ΗΑΕ ενημέρωσε πως το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα που προκάλεσαν ζημιά στο κύτος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο.

Νωρίτερα, κυβερνήτης πλοίου 137 ναυτικά μίλια (σχεδόν 245 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μούσκατ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανέφερε ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη κοντά στο σκάφος, και θεάθηκε καπνός.

