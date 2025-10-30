Τζ. Ντι. Βανς: Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου

Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, υποστήριξε απόψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό να τις ξαναρχίσει.

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι δοκιμές είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια.

«Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», είπε, σπεύδοντας να προσθέσει:

«Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε».



Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, διέταξε το αμερικανικό στρατό την Πέμπτη να ξαναρχίσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων έπειτα από μία παύση 33 ετών, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση στο Truth Social ενώ βρισκόταν στο ελικόπτερο Marine One, καθ' οδόν για τη συνάντηση με τον Σι για εμπορικές διαπραγματεύσεις στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να δοκιμάσει το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ σε «ίση βάση» με άλλες πυρηνικές δυνάμεις.

«Λόγω των δοκιμαστικών προγραμμάτων άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων μας σε ίση βάση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ.

«Η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με μεγάλη διαφορά, αλλά θα ισοφαρίσουν μέσα σε 5 χρόνια», πρόσθεσε.