Επίθεση στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση ο δράστης, που διέφυγε και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, είναι ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ, 45 ετών, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο δράστης δηλώνει μέλος του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

The #Brussels shooter who killed two Swedish citizens has been identified as 45-year-old Abdesalem Lassoued.



It is reported that the terrorist is of Tunisian origin. According to several sources, he is in Belgium illegally and has already been tried in Tunisia for terrorist… pic.twitter.com/XwJ2bz8A6d