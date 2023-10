Αυξάνεται το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες - «Να είστε σε επαγρύπνηση» λέει ο πρωθυπουργός

Στην κατηγορία 4 ανέβηκε το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το βράδυ, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ».

Αυτό ισχύει μόνο για την πρωτεύουσα του Βελγίου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sudinfo, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το στάδιο King Baudouin, όπου διεξάγεται ο ποδοσφαιρικός αγώνας Βελγίου-Σουηδίας, έχουν επίσης ενισχυθεί. Να σημειωθεί ότι η κατηγορία 4 είναι το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Βελγίου βρίσκεται ο πρωθυπουργός της χώρας Αλεξάντερ Ντε Κρόο με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

«Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων της άνανδρης επίθεσης στις Βρυξέλλες», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο, προσθέτοντας ότι βρίσκεται «με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων».

«Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», υπογραμμίζει.

My deepest condolences to the relatives of this cowardly attack in Brussels.



I am closely following the situation, together with the Ministers of Justice and Home Affairs from @CrisiscenterBE



We are monitoring the situation and ask the people of Brussels to be vigilant. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 16, 2023

Μισέλ: Η καρδιά της Ευρώπης χτυπήθηκε από τη βία

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπήθηκε από τη βία», σημειώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης στο κέντρο των Βρυξελλών. Η υποστήριξή μου προς τις βελγικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας που παρακολουθούν την κατάσταση», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δύο Σουηδοί έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες, ανέφερε τη Δευτέρα η βελγική εφημερίδα Het Laatste Nieuws. Η εφημερίδα ανέφερε ότι είναι πιθανό να πρόκειται για οπαδούς ποδοσφαίρου. Το Βέλγιο υποδέχεται τη Σουηδία σε αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024.

Σύμφωνα με τα πρώτα γνωστά στοιχεία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στην Λεωφόρο Ίπρ. Στο σημείο έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Η εφημερίδα Soir αναφέρει ότι σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή.

Φέρεται ότι προηγουμένως πυροβόλησε κάποιον στην είσοδο προτού πυροβολήσει και δύο επιβαίνοντες σε ταξί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσαν βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

#BREAKING | A man has just shot dead several people in Brussels, with what appears to be a Kalashnikov. The suspect is believed to be on the run. (concordant sources)#Bruxelles #Belgium #Belgique pic.twitter.com/slHYVW9rj6 — Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) October 16, 2023

Ο ένοπλος φέρεται να φώναξε «Αλλαχου Ακμπαρ» («ο Αλλάχ είναι μεγάλος»). Φέρεται να είχε βιντεοσκοπήσει μήνυμα στο οποίο υποστήριζε ότι ήθελε να πάρει εκδίκηση για τους μουσουλμάνους αδερφούς του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνει τον δράστη:

#BREAKING | An armed shooter still at large in Brussels, if you are reading this message and you are in the capital, go home he is heading towards the King Baudouin stadium #Bruxelles#Belgique pic.twitter.com/kFajDgCk2x — Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 16, 2023

Η βελγική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

🚨#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” pic.twitter.com/Z06M6Xdrun — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 16, 2023

BREAKING: Belgian media reporting at least two people have been shot dead in central Brussels tonight



It’s being reported that both victims were wearing Swedish football shirts, ahead of the Euro qualifier match against Belgium this evening.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/TQ4mdu91us — Sky News (@SkyNews) October 16, 2023

Με πληροφορίες από Reuters, AΠΕ, Sky news