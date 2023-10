Διακοπή του αγώνα Βέλγιο - Σουηδία μετά την τρομοκρατική επίθεση: Αρνήθηκαν οι παίχτες να συνεχίσουν

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των εθνικών ομάδων του Βελγίου και της Σουηδίας, στο στάδιο King Baudouin, έχει διακοπεί και οι φίλαθλοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στο γήπεδο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρυξέλλες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως στην παρούσα φάση δεν έχει αποφασιστεί η οριστική διακοπή του αγώνα.

Δύο Σουηδοί έχασαν τη ζωή τους στο τρομοκρατικό χτύπημα που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, με την εθνική ομάδα της Σουηδίας να μένει κλεισμένη στα αποδυτήρια και να μην εμφανίζεται στο γήπεδο μετά την ανάπαυλα του ματς κόντρα στο Βέλγιο για τα προκριματικά του Euro2024.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η τρομοκρατική επίθεση συνέβη πέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα η οποία έγινε κανονικά.

Παρόλα αυτά, στη λήξη του ημιχρόνου, το παιχνίδι διεκόπη. Οι παίκτες της Σουηδίας παρέμειναν κλεισμένοι στα αποδυτήριά τους και αρνήθηκαν να βγουν στο γήπεδο αφού έμαθαν την τραγική είδηση.

BREAKING: The Euro 2024 qualifier between Belgium and Sweden hasn't resumed after half-time. The players decided they did not want to continue the game, because of the tragic shooting that had taken place in the capital tonight. pic.twitter.com/qh7SM8GFvt

🚨 Belgium-Sweden game has been suspended as players are now refusing to emerge for the second half.



This happens after two Swedish football fans were shot dead in Brussels ahead of tonight’s game.



The perpetrator remains on the loose.



After first half the game was not called… pic.twitter.com/SiSukUWCPW