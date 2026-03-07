Οι αρχές της Τυνησίας συνέλαβαν την Παρασκευή αρκετούς φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που προετοίμαζαν νέο στολίσκο για τη Γάζα στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών.

Όπως αναφέρει τη Washington Post, τυνησιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η μονάδα οικονομικών εγκλημάτων της Εθνικής Φρουράς της Τυνησίας ξεκίνησε έρευνα για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτη και φερόμενη κατάχρηση κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών για την εκστρατεία του στολίσκου.

Η έρευνα φέρεται να στοχεύει αρκετούς διαχειριστές και μέλη της συντονιστικής επιτροπής του στολίσκου, ενώ ορισμένα μέλη τέθηκαν υπό κράτηση καθώς οι αρχές επαληθεύουν την προέλευση και τη διαχείριση των χρημάτων των δωρεών.

Ακτιβιστές δήλωσαν ότι η αστυνομία συνέλαβε τους Ουάελ Ναουάρ, Τζαουαχέρ Σάνα και Ναμπίλ Σανούφι, μέλη της συντονιστικής επιτροπής του Global Sumud Flotilla και της τυνησιακής οργανωτικής ομάδας.

Οι διοργανωτές κατηγόρησαν τις αρχές ότι στοχοποιούν ακτιβιστές που υποστηρίζουν την παλαιστινιακή υπόθεση και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν αρκετές ημέρες παρεμβάσεων σε εκδηλώσεις που συνδέονταν με τον στολίσκο στην Τύνιδα και αφορούσαν τις προετοιμασίες για νέα πολιτική αποστολή με προορισμό τη Γάζα. Το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει πλοία και συλλάβει ακτιβιστές και σε παρόμοια προσπάθεια στολίσκου πέρυσι.