Τσεχία: Πιθανή συμμετοχή ευρωσκεπτικιστών και ακροδεξιών στη νέα κυβέρνηση

Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία, Αντρέι Μπάμπις, δήλωσε ότι ενδέχεται να συμπεριλάβει υπουργούς που έχουν προταθεί από ευρωσκεπτικιστικά και ακροδεξιά κόμματα στην κυβέρνηση που προσπαθεί να σχηματίσει μετά την νίκη του κόμματός του ANO στις κοινοβουλευτικές εκλογές, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Ο Μπάμπις δήλωσε αρχικά μετά τις εκλογές της 3ης και 4ης Οκτωβρίου ότι θέλει ένα υπουργικό συμβούλιο μειοψηφίας μόνο με το ANO, το οποίο θα υποστηριζόταν στο κοινοβούλιο από τους ευρωσκεπτικιστές «Αυτοκινητιστές» και το ακροδεξιό, αντιευρωπαϊκό και αντι-ΝΑΤΟϊκό SPD, αλλά και τα δύο κόμματα απαίτησαν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση.

«Διαπραγματευόμαστε για μια κοινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπάμπις σε ένα βίντεο- μήνυμά του στο Facebook.

«Το SPD θα πρέπει να έχει έναν αριθμό υπουργείων όπου θα θέλει να έχει (μη κομματικούς) εμπειρογνώμονες που θα το εκπροσωπούν..., και οι Αυτοκινητιστές θέλουν να έχουν εκεί τους πολιτικούς τους που έθεσαν υποψηφιότητα στις εκλογές».

Το ANO είναι μέλος της ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με μια σειρά ακροδεξιών κομμάτων. Το ANO σχεδιάζει να αποκλείσει την εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων συμφώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι Αυτοκινητιστές, επίσης μέλη των Πατριωτών, αντιτίθενται στην κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και σε άλλες κλιματικές πολιτικές.

Το SPD θέλει δημοψήφισμα για την έξοδο από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά ο Μπάμπις έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια μέτρα. Το SPD έχει επίσης ζητήσει τη διακοπή κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για τις εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που διαμένουν στην Τσεχική Δημοκρατία.

Ο Μπάμπις έχει δηλώσει ότι θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις εσωτερικές υποθέσεις και τις υποθέσεις της ΕΕ και θα μειώσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία σε σύγκριση με την απερχόμενη κεντροδεξιά κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής κατάργησης ενός τσεχικού προγράμματος αποστολής πυρομαχικών πυροβολικού στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος Πέτρ Πάβελ, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία του προγράμματος πυρομαχικών και ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μετεκλογικές συνομιλίες, καθώς ορίζει τον πρωθυπουργό, προέτρεψε τα κόμματα τη Δευτέρα να διατηρήσουν το πρόγραμμα.

Εάν ο Μπάμπις καταλήξει σε συμφωνία για τον σχηματισμό συνασπισμού, η συγκρότηση του νέου υπουργικού συμβουλίου θα χρειαστεί ακόμη αρκετές εβδομάδες.

Ο Πάβελ συγκάλεσε την Τρίτη την πρώτη συνεδρίαση της νέας κάτω βουλής του κοινοβουλίου για τις 3 Νοεμβρίου.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να εκλέξει νέο πρόεδρο της βουλής πριν από την επίσημη παραίτηση του απερχόμενου υπουργικού συμβουλίου - το νωρίτερο σημείο στο οποίο μπορεί να διοριστεί νέος πρωθυπουργός.