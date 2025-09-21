Το κόμμα της αντιπολίτευσης ANO του Τσέχου δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού, Αντρέι Μπάμπις, διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι της κυβερνώσας κεντροδεξιάς συμμαχίας, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 3ης και 4ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Η δημοσκόπηση του πρακτορείου STEM για το CNN Prima News δείχνει ότι η στήριξη προς το ANO έχει υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά η κυβερνητική συμμαχία SPOLU του πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη πτώση.

Καμία παράταξη δεν αναμένεται να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των 200 εδρών. Εάν το ANO κερδίσει στις εκλογές του επόμενου μήνα, αναμένεται να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με τη στήριξη μικρότερων κομμάτων.

Το κόμμα υπόσχεται αύξηση δαπανών, μειώσεις φόρων, αντίθεση στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μεταναστευτικό, ενώ ζητά και τον τερματισμό του προγράμματος αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.

Ο Μπάμπις, σύμμαχος του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και της γαλλικής ακροδεξιάς μέσω της ευρωσκεπτικιστικής ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδέχεται να αναζητήσει στήριξη από άλλα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα όπως το Motorists ή τα αντι-ΕΕ και φιλορωσικά SPD και Stacilo!.

Το ANO έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με αυτά τα κόμματα, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης υπό την ηγεσία του ANO.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η σημερινή κυβέρνηση των κομμάτων SPOLU και STAN απέχει πολύ από την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28 Αυγούστου και 16 Σεπτεμβρίου, με δείγμα άνω των 1.500 ατόμων.