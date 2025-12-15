Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Από 10 έως 87 ετών τα θύματα - Εξετάζονται οι σχέσεις των δραστών με το ISIS

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι, ένας ραβίνος, ένας επιζήσας του Ολοκαυτώματος κι ένας Γάλλος υπήκοος βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική και αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε σε μια εβραϊκή γιορτή την Κυριακή στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ, του Σίδνεϊ.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπάνεζι.

Ο τελευταίος απολογισμός της Αστυνομίας κάνει λόγο για 16 νεκρούς ενώ 40 άνθρωποι νοσηλεύονται, μεταξύ αυτών και τέσσερα παιδιά. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, διευκρίνισε αργότερα η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

***IMPORTANT INFORMATION***



Police can confirm 16 people have died and 40 people remain in hospital following yesterday's shooting at Bondi.



More information will be made available soon. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία της Αυστραλίας, οι δύο ένοπλοι ήταν ένας 50χρονος άνδρας και ο 24χρονος γιος του. Νεκρός είναι ο 50χρονος, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται, όπως ανακοίνωσε ο Μαλ Λάινιον, διοικητής της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι δεν αναζητείται τρίτος δράστης.

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που γιόρταζε σήμερα την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους - μεταξύ αυτών και ένα 12χρονο κορίτσι - και τραυματίζοντας 40, σε μια «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική» επίθεση, όπως τόνισαν οι αρχές, μια από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει βιώσει η χώρα.

Η επίθεση συνέβη περίπου τις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως είναι γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ.

Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, οι δύο ένοπλοι ανεβαίνουν σε μια γέφυρα και πυροβολούν εν ψυχρώ οποιονδήποτε έχουν οπτική επαφή. Στην συνέχεια ο ένας κατεβαίνει από την άλλη πλευρά της γέφυρας και κατευθύνεται προς τα αριστερά, όπου συνέχιζε τους πυροβολισμούς.

Μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, ο ένας από τους δύο δράστες εξουδετερώθηκε, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Η Αυστραλία θα προωθήσει «αυστηρότερους νόμους για τα πυροβόλα όπλα»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Οι δύο δράστες του μακελειού

Ό φωτογραφικός φακός κατάφερε να βρει και τους δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Ο μαυροφορεμένος άνδρας είναι ο 24χρονος Naveed Akram και ο άνδρας στα δεξιά είναι ο πατέρας του.

Ο Ναβίντ Άκραμ αναφέρεται ότι ζει στο Bonnyrigg, ένα προάστιο του Σίδνεϊ.

Ο 50χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων στη Νέα Νότια Ουαλία για περίπου 10 χρόνια. Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν νόμιμα δηλωμένα πυροβόλα όπλα καθώς ο πατέρας είχε 6 καταχωρισμένα όπλα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία ο 50χρονος πατέρας είχε φτάσει στη χώρα το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία το 2001 μετατράπηκε σε partner visa και, μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, είχε λάβει τρεις φορές βίζα επιστροφής κατοίκου.

Μια αστυνομική πηγή δήλωσε στην δημοσιογράφο εγκλημάτων του 9News, Έμμα Πάρτριτζ, ότι ο Ναβίντ Άκραμ είχε ιστορικούς δεσμούς με τους ISIS.

Το ABC Αυστραλίας μεταδίδει ότι στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν την Κυριακή οι δύο τρομοκράτες βρέθηκαν σημαίες του Ισλαμικού Κράτους.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 24χρονος είχε σπουδάσει στο ισλαμικό κέντρο Αλ Μουράντ καθώς το 2022 είχε επισημανθεί σε φωτογραφία στην οποιά τον επαινούσαν για την άριστη γνώση «όλων των κανόνων του tajweed» — της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου.

Η μητέρα του Ναβίντ, Βερένα, δήλωσε στην εφημερίδα The Sydney Morning Herald ότι είχε μιλήσει τελευταία φορά με την οικογένειά της το Σάββατο το πρωί και της είπαν ότι πατέρας και γιος βρίσκονταν στον κόλπο Τζέρβις στη νότια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η στιγμή που ο δράστης «αδειάζει» έναν γεμιστήρα σε περαστικούς

Σε άλλο βίντεο, τη στιγμή που ο ένας από τους δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, βγάζει το όπλο και αρχίζει να πυροβολεί όποιον βλέπει μπροστά του κατέγραψε κάμερα πολίτη.

Ο άνδρας, με χαρακτηριστική ψυχρότητα στοχεύει ανθρώπους και όταν αδειάζει ο γεμιστήρας, τον αντικαθιστά άμεσα, για να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο.

Άνθρωποι κρύβονται όπου μπορούν, άλλοι τρέχουν να ξεφύγουν και άλλοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

New Close up footage of Bondi Beach Terrorists in Sydney Australia https://t.co/pPC5ivUH3a pic.twitter.com/k3Xz8D2gVt — DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 14, 2025

Στόχος η εβραϊκή κοινότητα

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου. Αυτή ήταν μια «τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον. «Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», τόνισε, συμπληρώνοντας πως ομάδα πυροτεχνουργών επιχειρεί για να εντοπίσει πιθανούς άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

#Breaking: #NSW Premier Chris Minns has dubbed the #Bondibeach attack a “terrorist event” and vowed it will be met with a swift law & order response. He confirmed 12 people have been killed including one gunman. He said his heart bleeds for the Jewish community #Australia pic.twitter.com/CG1cWnM3Tf — Farid Y. Farid (@FaridYFarid) December 14, 2025

Ένας από τους ύποπτους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε, ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η αστυνομία ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος δράστης, ανέφερε ο Λάνιον. Δύο αστυνομικοί ήταν μεταξύ των 29 ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, είπε.

BREAKING: Video shows gunmen opening fire at Bondi Beach in Sydney, Australia, reports of multiple victims. pic.twitter.com/aL9lvRJWMU — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025

Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Μουσουλμάνος ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον ένα δράστη της επίθεσης μίσους στο Σϊδνεϊ, τον τραυμάτισε ο άλλος

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί, έχει μεταφερθεί ο πολίτης που αφόπλισε έναν από τους δύο ενόπλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ την Κυριακή, σύμφωνα με δηλώσεις συγγενή του στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «7NEWS», ένας άνδρας με το όνομα Μουσταφά αποκάλυψε ότι ο πολίτης που παρενέβη είναι ο 43χρονος Μουσουλμάνος ξάδελφός του, Αχμέντ αλ Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών. Όπως ανέφερε, ο 43χρονος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, δεν είχε καμία εμπειρία με όπλα και βρέθηκε τυχαία στο σημείο, όταν αποφάσισε να ρισκάρει τη ζωή του για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ο άνδρας πλησιάζει τον ένοπλο από πίσω, την ώρα που εκείνος πυροβολούσε αδιακρίτως προς πολίτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Στο υλικό φαίνεται να τον ακινητοποιεί, να του αποσπά το όπλο και να το στρέφει προς το μέρος του, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει έρποντας πριν τραπεί σε φυγή προς τον δεύτερο ένοπλο, ο οποίος συνέχιζε να πυροβολεί.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting. pic.twitter.com/c8qKnUU0cD — Collector (@AppsCollector) December 14, 2025

Αφού αφόπλισε τον δράστη, ο άνδρας σήκωσε τα χέρια ψηλά, προκειμένου να καταστήσει σαφές σε τυχόν αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά ότι δεν αποτελούσε απειλή. Στη συνέχεια, άφησε το όπλο στο έδαφος και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

BREAKING: 🔴



At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

🇦🇺BONDI SHOOTING



My god…what is HAPPENING to Australia?



pic.twitter.com/z42tVr9yP3 — Katherine Deves Morgan 🇦🇺🚺 (@deves_katherine) December 14, 2025

Πηγή: AP Photo/Mark Baker

Πηγή: AP Photo/Mark Baker

Πηγή: AP Photo/Mark Baker

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης, ο οποίος σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC ένας από τους δράστες των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ναβίντ Ακράμ από το Μπόνιριγκ στη νοτιοδυτική περιοχή του Σίδνεϊ.

Ένας αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρει ότι η οικία του κ. Ακράμ στο Μπόνιριγκ ερευνάται από την αστυνομία.

BREAKING:



ABC News confirms that one of the terrorist’s name is Naveed Akram.



10 people were killed in today’s terrorist attack against a Hanukkah celebration in Sydney. Mass-immigration to the West vastly increases the risk of Islamist terrorist attack in West. pic.twitter.com/R8CbqHQ3Yy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2025

Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα...σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Βίντεο από τη στιγμή που οι δράστες ανοίγουν πυρ

Συγκλονιστικά είναι και τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζουν τους δύο δράστες να πυροβολούν προς τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος.

Praying for all those at Bondi Beach which was hosting a Jewish event for the first night of Hanukkah.

Enough.

🙏 🇦🇺 ❤️ pic.twitter.com/9942NDLi8s — Dan Wootton (@danwootton) December 14, 2025

Drone footage capturing the shootout between gunmen and police.



Related to recent Mass shooting in Bondi Beach, Sydney, Australia.

pic.twitter.com/fQOOwlcdo8 — Maddy M (@Maddy_M9) December 14, 2025

Νετανιάχου: Είχα πει στον Αλμπανέζε ότι η κυβέρνησή του ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού»

Μιλώντας λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι τον Αύγουστο έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, κατηγορώντας την Καμπέρα ότι ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Παραφράζοντας την επιστολή του, ο Νετανιάχου σημειώνει ότι η πολιτική του Αλμπανέζε, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ενθαρρύνει «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας. Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση».

Ο Νετανιάχου συνεχίζει, λέγοντας ότι η επίθεση ήταν «φρικτή. Ψυχρός φόνος. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αυξάνεται κάθε λεπτό. Είδαμε το βάθος του κακού. Είδαμε επίσης την κορυφή του εβραϊκού ηρωισμού», λέει, επισημαίνοντας τον περαστικό που καταγράφηκε να παλεύει για να πάρει το όπλο από τα χέρια ενός από τους δράστες.

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό και ο μόνος τρόπος για να τον καταπολεμήσουμε είναι να τον καταγγείλουμε και να τον πολεμήσουμε», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε στο Ισραήλ. Οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας μας, μαζί με την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Σε μια έμμεση επίθεση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο Νετανιάχου τονίζει: «Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όσους δεν καταγγέλλουν, αλλά ενθαρρύνουν. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους ηγέτες των ελεύθερων εθνών να κάνουν όσα απαιτούνται. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας».

Είχαμε προειδοποιητικά σημάδια, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία

Ο αριθμός των νεκρών στο Σίδνεϊ είναι «υψηλότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Αμίρ Μαϊμόν, στο Channel 12 News.



Δεν υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενη επίθεση, δήλωσε ο Μαϊμόν μετά από συνομιλία με τις αυστραλιανές αρχές, αλλά υπήρχαν προειδοποιήσεις σχετικά με την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Από τις 7 Οκτωβρίου έχουμε δει μια σειρά από ενέργειες εναντίον της εβραϊκής κοινότητας και των θεσμών της, μια σειρά που μόνο εντάθηκε», δήλωσε ο Μαϊμόν, προσθέτοντας ότι έχει δηλώσει δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι «αν ξυπνούσα ένα πρωί και μάθαινα ότι ένας Εβραίος είχε υποστεί σωματική βλάβη, δεν θα αισθανόμουν έκπληξη».

Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι είναι «σοκαρισμένος από αυτή τη μαζική δολοφονία και από την αδυναμία της αυστραλιανής κυβέρνησης να την αποτρέψει».

Είμαστε αηδιασμένοι και σοκαρισμένοι, λέει το Εβραϊκό Συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας

Παράλληλα, το Εβραϊκό Συμβούλιο της Νέας Ζηλανδίας δηλώνει ότι είναι «απόλυτα αηδιασμένο και τρομοκρατημένο» από τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε μια γιορτή Χανουκά στην παραλία Μπόντι.

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μας στοιχειώνουν οι εικόνες που είδαμε, σε ένα μέρος που είναι γνωστό και αγαπητό σε πολλούς από εμάς», αναφέρει η οργάνωση σε δήλωσή της. «Είμαστε σε κατάσταση σοκ και προσευχόμαστε για τα αθώα θύματα αυτής της φρικαλεότητας. Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ και της Αυστραλίας»