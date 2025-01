Aνδρας οπλισμένος με μαχαίρι τραυμάτισε έναν άνθρωπο το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο του Τελ Αβίβ πριν «εξουδετερωθεί» από τα πυρά ένοπλου πολίτη, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένας οπλισμένος με μαχαίρι τρομοκράτης μαχαίρωσε πολίτη...Ενοπλος πολίτης που βρέθηκε κοντά στο σημείο άνοιξε πυρ και εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη», διευκρινίζεται στην αστυνομική ανακοίνωση.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ο 30χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ζωή του δε βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δεν διευκρινίσθηκε αν ο δράστης της επίθεσης έχει σκοτωθεί.

Η αστυνομία, όπως μεταδίδει το Times of Israel, έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό που σημειώθηκε στην οδό Λεβόντιν στο Τελ Αβίβ ως τρομοκρατική επίθεση.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας εστιατορίου που μετέδωσαν οι Times of Israel, δείχνει τη στιγμή που ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης - ένας άνδρας με μπλε και άσπρο μπουφάν, διασχίζει το δρόμο με μια χαρτοσακούλα να κρύβει το μαχαίρι που κρατά στο χέρι του - και επιτίθεται σε μια ομάδα ανθρώπων που στέκονταν στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα.

Ο άνδρας φαίνεται στα πλάνα να φεύγει από τη σκηνή και στη συνέχεια, να πυροβολείται από ένοπλο περαστικό.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Τελ Αβίβ το Σάββατο, ενώ υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Πηγή: AP

«Υπάρχουν τραυματίες στον τόπο του συμβάντος και σε αυτό το στάδιο, μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται καθ’ οδόν προς το σημείο. Οι συνθήκες είναι προς το παρόν ασαφείς», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη στην οδό Λεβόντιν στο Τελ Αβίβ.

Ο πάροχος υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Magen David Adom δήλωσε ότι το προσωπικό του παρέχει ιατρική περίθαλψη στον 30χρονο άνδρα «τραυματισμένο από μαχαίρωμα».

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα.

