Μέχρι πρόσφατα, ο Πιτ Χέγκσεθ ήταν γνωστός κυρίως από τη δημόσια παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης, όπως στο Fox News, καθώς και από διάφορες εμφανίσεις του σε στρατιωτικές και δημόσιες εκδηλώσεις. Σήμερα όμως έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στο Πεντάγωνο. Η θέση αυτή συνοδεύεται από μεγάλες ευθύνες, μεταξύ των οποίων η διαχείριση ενός από τους μεγαλύτερους κρατικούς προϋπολογισμούς στον κόσμο.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, καθώς ολοκληρωνόταν το οικονομικό έτος 2025, το Πεντάγωνο πραγματοποίησε αγορές συνολικής αξίας περίπου 93 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δαπάνες αυτές περιλάμβαναν διάφορες κατηγορίες, όπως τρόφιμα, τεχνολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό για υπηρεσιακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Odd News.

Η αυξημένη δαπάνη στο τέλος ενός οικονομικού έτους δεν είναι ασυνήθιστη για κυβερνητικούς οργανισμούς. Όταν παραμένουν αδιάθετα κονδύλια, οι υπηρεσίες συχνά τα χρησιμοποιούν πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους, καθώς διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν ερωτήματα για τη χρησιμότητά τους ή πιθανή μείωση του προϋπολογισμού την επόμενη χρονιά.

Μέρος των αγορών αφορούσε τρόφιμα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο δαπανήθηκαν περίπου 6,9 εκατομμύρια δολάρια για αστακού και περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για βασιλικό καβούρι Αλάσκας. Επιπλέον, περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν για μπριζόλες ribeye. Έγιναν επίσης 272 παραγγελίες ντόνατς συνολικής αξίας περίπου 140.000 δολαρίων, καθώς και αγορές μηχανών παγωτού που ξεπέρασαν το ίδιο ποσό.

Πέρα από τα τρόφιμα, σημαντικές δαπάνες έγιναν και για εξοπλισμό γραφείων και εγκαταστάσεων. Περίπου 225 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν για έπιπλα, μεταξύ των οποίων και καρέκλες γραφείου Herman Miller Aeron. Παράλληλα, περίπου 5,3 εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιήθηκαν για συσκευές της Apple που προορίζονταν για υπηρεσιακή χρήση.

Ορισμένες αγορές αφορούσαν επίσης μουσικά όργανα για στρατιωτικές ή υπηρεσιακές ανάγκες. Μεταξύ αυτών ήταν ένα πιάνο Steinway αξίας περίπου 98.000 δολαρίων για την κατοικία του αρχηγού του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα βιολί αξίας 26.000 δολαρίων και ένα ειδικά κατασκευασμένο φλάουτο αξίας περίπου 21.750 δολαρίων.

Τέλος, μέρος των συνολικών δαπανών κατευθύνθηκε και σε επιχειρήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, με περίπου 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια να δαπανώνται σε ξένες εταιρείες. Οι αγορές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας και προμηθειών ενός μεγάλου οργανισμού όπως το Πεντάγωνο, ο οποίος διαχειρίζεται καθημερινά πολύπλοκες ανάγκες εξοπλισμού και υποστήριξης.