Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στο Μπρούκλιν (vid)

17/08/2025 • 14:23
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε εστιατόριο του Μπρούκλιν το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν το κλείσιμο του καταστήματος, όπως μεταδίδει η New York Post.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για πυροβολισμούς στο Taste of the City Lounge, στη διεύθυνση 903 Franklin Avenue, στη γειτονιά Crown Heights, λίγο πριν τις 3:30 π.μ., σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από το περιστατικό, έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες ηλικίας 27 και 35 ετών, ενώ η ηλικία του τρίτου θύματος δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όμως η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.