Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στο Μπρούκλιν (vid)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε εστιατόριο του Μπρούκλιν το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν το κλείσιμο του καταστήματος, όπως μεταδίδει η New York Post.

Multiple people wounded in early morning Brooklyn restaurant mass shooting https://t.co/FA2oyXjWWQ pic.twitter.com/1XdvUCjibY — New York Post (@nypost) August 17, 2025

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για πυροβολισμούς στο Taste of the City Lounge, στη διεύθυνση 903 Franklin Avenue, στη γειτονιά Crown Heights, λίγο πριν τις 3:30 π.μ., σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

🚨 Seven Shot in Crown Heights Brooklyn NY — Chaos on Franklin Ave



Police locked down 903 Franklin Avenue after a hail of gunfire left seven people wounded. NYPD rushed in under a Level 1 Mobilization, flooding the area with cops and emergency crews. The block is taped off as… pic.twitter.com/4rDqFEj48t — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 17, 2025

Από το περιστατικό, έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες ηλικίας 27 και 35 ετών, ενώ η ηλικία του τρίτου θύματος δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι οκτώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όμως η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.