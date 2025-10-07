Τραμπ: Υπάρχει μια πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υποστήριξε ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, ενώ όσον αφορά τους δασμούς με τον Καναδά υπογράμμισε ότι «θα φερθεί δίκαια».

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mαρκ Κάρνει στον Λευκό Οίκο.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή», είπε ο Τραμπ και υπογράμμισε ότι «μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν», όπως αναφέρει το Reuters.

Επισήμανε επίσης ότι μια ακόμα ομάδα αναχώρησε ώστε να διαπραγματευτεί για το σχέδιο στη Γάζα, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ο οποίος θα συμμετάσχει αύριο Τετάρτη στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο.

«Ο Καναδάς θα είναι πολύ ευχαριστημένος με τους δασμούς»

Όσο για τους δασμούς, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που θα έχει με τον πρωθυπουργό του Καναδά, λέγοντας ότι οι δυο τους θα συζητήσουν τη μείωση των δασμών σε βασικούς καναδικούς τομείς στο πλαίσιο των προσπαθειών για την άμβλυνση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβα.

«Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά θα είναι ολοκληρωμένη» δήλωσε ο Τραμπ επισημαίνοντας ότι έχει μια «φυσική επιχειρηματική σύγκρουση» μαζί του αλλά διευκρίνισε ότι έχει κάνει και συμβιβασμούς ακόμα και στο χάλυβα.

«Έχουμε φυσική σύγκρουση. Έχουμε επίσης αμοιβαία αγάπη... ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Θέλουμε να κατασκευάζουμε τα αυτοκίνητά μας εδώ. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να αγοράζουν αυτοκίνητα κατασκευασμένα στον Καναδά. Θέλουμε ο Καναδάς να τα πάει περίφημα, αλλά ανταγωνιζόμαστε για τον ίδιο τομέα» υπογράμμισε τονίζοντας παράλληλα ότι θα του φερθεί δίκαια.

«Νομίζω ότι ο Καναδάς θα είναι πολύ ευχαριστημένος με τους δασμούς», τόνισε.

Ενώ, υποστήριξε επίσης ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά για ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, Golden Dome.