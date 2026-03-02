Τραμπ: Τους δίνουμε και καταλαβαίνουν, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα

«Τους δίνουμε να καταλάβουν. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το μεσημέρι της Δευτέρας, αναφορικά με τις επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ακόμη, μιλώντας στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να τόνισε πως: «Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε ευρύ φάσμα θεμάτων στη συνέντευξη, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης διάρκειας της σύγκρουσης, της έκπληξής του για την εκτεταμένη ιρανική αντεπίθεση και του αναμενόμενου σχεδίου διαδοχής της χώρας.

Για το πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, ο πρόεδρος είπε: «Δεν θέλω να δω να συνεχίζεται για πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα κρατούσε τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.»

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα πέρα από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι.»

«Πράγματι το κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές εκεί έξω.»

Και πρόκειται να γίνει ακόμη λιγότερο ασφαλές, είπε ο πρόεδρος.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα.»

Η «μεγαλύτερη έκπληξη» μέχρι τώρα

Μέχρι στιγμής, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «η μεγαλύτερη έκπληξη» ήταν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών στην περιοχή: Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μείναμε έκπληκτοι», είπε ο Τραμπ. «Τους είπαμε, “Το έχουμε αυτό”, και τώρα θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά. Θα είχαν πολύ μικρή εμπλοκή και τώρα επιμένουν να εμπλακούν.»

Για τους Άραβες ηγέτες, ο πρόεδρος είπε στο CNN: «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι.»

Για τους Ιρανούς είπε: «Πυροβόλησαν σε ένα ξενοδοχείο, πυροβόλησαν σε μια πολυκατοικία. Αυτό απλώς τους εξόργισε. Μας αγαπούν, αλλά παρακολουθούσαν. Δεν υπήρχε λόγος να εμπλακούν.»

Για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τους, είπε ότι «αυτό ήταν πιθανότατα η μεγαλύτερη έκπληξη.»

Ο Τραμπ ανέφερε την ιρανική πυρηνική απειλή ως μείζον ζήτημα στην περιοχή εδώ και καιρό.

«Πρέπει να καταλάβετε, ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι’ αυτό δεν μπορούσε ποτέ να υπάρξει ειρήνη», είπε.

Διαδοχή στο Ιράν

Για το ποιος μπορεί να αναδειχθεί ηγέτης του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν ξέρουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν ξέρουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως σταθούν τυχεροί και βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει.»

Οι Ιρανοί, είπε, έχασαν «πολλά σε επίπεδο ηγεσίας» λόγω των αρχικών χτυπημάτων.

«Σαράντα εννέα άνθρωποι», είπε ο Τραμπ. «Ήταν ένα εκπληκτικό χτύπημα.»

«Έγιναν λίγο αλαζόνες» συγκεντρώνοντας όλους σε ένα μέρος, πρόσθεσε. «Νόμιζαν ότι δεν μπορούσαν να εντοπιστούν. Δεν ήταν αόρατοι. Μείναμε έκπληκτοι από αυτό.»

Ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν ποιος τους ηγείται τώρα», είπε. «Ρίξαμε κάτω 49» Ιρανούς ηγέτες.

«Αυτοί ήταν οι ηγέτες, και κάποιοι από αυτούς εξετάζονταν», είπε. Αλλά με περισσότερους από τέσσερις δωδεκάδες νεκρούς, «δεν ξέρουμε ποιος ηγείται της χώρας τώρα. Ούτε αυτοί ξέρουν. Είναι λίγο σαν την ουρά ανεργίας.»

«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους»

Ο πρόεδρος είπε ότι η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς αλλά «δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα προσφορά, είπε, συνοδευόταν από υπαναχώρηση προηγούμενων δεσμεύσεων.

Οι Ιρανοί δεν θα συμφωνούσαν να τερματίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου, είπε ο Τραμπ.

«Είχαν όλο αυτό το εμπλουτισμένο υλικό. Κοίταζαν να το ξαναφτιάξουν εκεί, αλλά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση, το βουνό είχε ουσιαστικά καταρρεύσει», είπε.

Για τη στρατιωτική του δράση, ο Τραμπ είπε: «Αυτός είναι ο τρόπος» να αντιμετωπιστεί το Ιράν.

«Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες.» Αναφέρθηκε στο μακρύ ιστορικό της χώρας στην πρόκληση καταστροφών στην περιοχή μετά την επανάσταση του 1979.

«Γυρίστε πίσω 37 χρόνια, στην πραγματικότητα 47 χρόνια, σχεδόν 50, δείτε τι έχει συμβεί και όλο τον θάνατο. Άνθρωποι στον στρατό να κυκλοφορούν χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, με διαλυμένα πρόσωπα», είπε.

Ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από την ομάδα του λίστα με όλες τις ιρανικές ή υποστηριζόμενες από το Ιράν επιθέσεις κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων και συμφερόντων τους.

«Τα τελευταία 47 χρόνια. Είπα, “δώστε μου όλες τις επιθέσεις.” Αν σας τα έλεγα όλα, θα μιλούσα ακόμη», είπε.

Η τελευταία στρατιωτική επιχείρηση είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, είπε ο Τραμπ. «Εξουδετερώσαμε τον Σολεϊμανί την προηγούμενη φορά», αναφερόμενος στο αμερικανικό πλήγμα με drone στις 3 Ιανουαρίου 2020 κατά του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σολεϊμανί. «Ήταν ένας απίστευτα βίαιος, σκληρός στρατηγός.»

Το πλήγμα κατά του Σολεϊμανί «ήταν μια μεγάλη κίνηση», είπε. «Αν αυτό δεν είχε συμβεί, ίσως να μην υπήρχε σήμερα το Ισραήλ. Το Ισραήλ ίσως να μην υπήρχε.»

Έπειτα «είχαμε το Midnight Hammer – πολύ σημαντικό», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου 2025 σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Απείχαν έναν μήνα από το να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο.»

Επικρίνοντας τη συμφωνία για τα πυρηνικά του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ είπε ότι «ήταν η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν επειδή έδινε όλη τη δύναμη στο Ιράν. Θα είχαν πυρηνικό όπλο πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια. Θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον του Ισραήλ. Ίσως να το χρησιμοποιούσαν και εναντίον μας.»

«Αυτή η συμφωνία ήταν τόσο κακή», είπε ο Τραμπ, «ήταν ένας δρόμος προς τη βόμβα.»

Στις τελευταίες συνομιλίες, οι Ιρανοί «δεν ήταν διατεθειμένοι να μας δώσουν αυτό που ζητήσαμε. Έπρεπε να το είχαν κάνει.»