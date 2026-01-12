Τραμπ: Την πατήσαμε αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί - Την Τετάρτη η απόφαση

Στο ενδεχόμενο το Ανώτατο Δικαστήριο να κρίνει παράνομους τους δασμούς που επέβαλε ο ίδιος αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με την απόφαση να αναμένεται την Τετάρτη λέγοντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ «θα την πατήσουν».

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια τέτοια περίπτωση η αμερικανική κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει «με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» τις αμερικανικές εταιρείες. Και αυτό, χωρίς να υπολογίζονται όσα θα μπορούσαν να ζητήσουν χώρες και επιχειρήσεις ως αποζημίωση για «τις επενδύσεις που πραγματοποιούν για να αποφύγουν» τους δασμούς, οι οποίες ανέρχονται σε «χιλιάδες δισεκατομμύρια», όπως υποστηρίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Τα πραγματικά ποσά που θα έπρεπε να επιστρέψουμε αν, για οποιονδήποτε λόγο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσιζε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τους δασμούς, θα ανέρχονταν σε πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και αυτό δεν περιλαμβάνει το ποσό της ''αποπληρωμής'' που θα απαιτούσαν οι χώρες και οι εταιρείες για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν στην κατασκευή εργοστασίων, μονάδων παραγωγής και εξοπλισμού, με σκοπό να αποφύγουν την καταβολή δασμών.

Όταν προστεθούν αυτές οι επενδύσεις, μιλάμε για τρισεκατομμύρια δολάρια! Θα ήταν ένα απόλυτο χάος και σχεδόν αδύνατο για τη χώρα μας να πληρώσει. Όποιος λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα, θα έδινε μια ψευδή, ανακριβή ή εντελώς λανθασμένη απάντηση σε αυτό το πολύ μεγάλο και περίπλοκο ερώτημα. Μπορεί να μην είναι δυνατό, αλλά αν ήταν, θα ήταν τόσα πολλά δολάρια που θα χρειαζόταν πολλά χρόνια για να υπολογίσουμε το ποσό για το οποίο μιλάμε και ακόμη και ποιος, πότε και πού θα πρέπει να πληρώσει. Να θυμάστε, όταν η Αμερική λάμπει, ο κόσμος λάμπει. Με άλλα λόγια, αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτό το θέμα εθνικής ασφάλειας, ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΜΕ!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Την Τετάρτη η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η μέρα έκδοσης αποφάσεων θα είναι η Τετάρτη, αφήνοντας την αγορά σε αγωνία σχετικά με την τύχη των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Το δικαστήριο δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων ποιες αποφάσεις είναι έτοιμες για δημοσίευση, μόνο ότι είναι πιθανές οι αποφάσεις σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί όταν οι δικαστές προσέρχονται στο εδώλιο στις 10:00 π.μ., ώρα Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Οι μετοχές που επηρεάζονται από τους δασμούς υποχώρησαν γρήγορα λόγω της απουσίας απόφασης την Παρασκευή, όταν το δικαστήριο εξέδωσε μόνο μία απόφαση σε ποινική υπόθεση.

Οι ακροάσεις της 5ης Νοεμβρίου έδειξαν ότι το δικαστήριο ήταν επιφυλακτικό σχετικά με την εξουσία του Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς βάσει νόμου του 1977, που παρέχει στον πρόεδρο ειδικές εξουσίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μια απόφαση κατά του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς θα υπονόμευε τη χαρακτηριστική οικονομική του πολιτική και θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη νομική του ήττα από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δασμοί της 2ας Απριλίου, γνωστοί ως «Ημέρα της Απελευθέρωσης», που επέβαλαν φόρους 10-50% στις περισσότερες εισαγωγές, καθώς και δασμοί σε Καναδά, Μεξικό και Κίνα, στο όνομα της αντιμετώπισης της διακίνησης φαιντανύλης.