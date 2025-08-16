Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμεί να οργανώσει μια τριμερή Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του ίδιου, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έως την επόμενη Παρασκευή, αναλαμβάνοντας την οργάνωση της συνάντησης εφόσον οι συνομιλίες της Δευτέρας στο Οβάλ Γραφείο με τον Ζελένσκι πάνε καλά, μετέδωσε το CNN.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένουν ότι τουλάχιστον ένας ακόμη Ευρωπαίος ηγέτης θα συμμετάσχει στις συνομιλίες της Δευτέρας, αν και δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιος.

Επίσης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντ. Βανς, θα παραστεί στη συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, όπως δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

Την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι επισκέφθηκε το Οβάλ Γραφείο, τον Φεβρουάριο, ο Βανς κατηγόρησε τον Ουκρανό ηγέτη για έλλειψη ευγνωμοσύνης, ρωτώντας τον: «Έχετε πει ευχαριστώ μία φορά;» Ωστόσο, τον Μάιο, ο Βανς συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στην Ιταλία μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Bild: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μεταβούν στον Λ. Οίκο μόνο εφόσον λάβουν επίσημη πρόσκληση

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο, μεταδίδει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού».

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί όχι», μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δεν οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Reuters «η εντύπωση είναι ότι θέλει μια γρήγορη συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος», δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει τη συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες των κρατών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Πρωτύτερα, μακρά τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του για την πρόοδο της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο Χ τόνισε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Τραμπ κράτησε πάνω από μιάμιση ώρα κι ότι η Ουκρανία υποστηρίζει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μετέχει στις συνομιλίες αυτές σε όλα τα στάδια.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με μια συνομιλία μεταξύ μας προτού προσκαλέσουμε σε αυτή και Ευρωπαίους ηγέτες. Η συνομιλία αυτή κράτησε για πάνω από μιάμιση ώρα, περιλαμβανομένης της περίπου ωριαίας διμερούς συζήτησης με τον Πρόεδρο Τραμπ» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Συμπλήρωσε ότι «η Ουκρανία επανεπιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα βασικά σημεία της συζήτησής τους».

Πρόσθεσε δε ότι «είναι σημαντική η ισχύς της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης. Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία υπογραμμίζει ότι μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών σημαντικά ζητήματα και ένα τριμερές σχήμα είναι κατάλληλο γι’ αυτό».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μάλιστα, γνωστοποίησε και επίσημα τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι: «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τον τερματισμό της αιματοχυσίας και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση».

«Είναι σημαντικό να εμπλακούν οι Ευρωπαίοι σε κάθε στάδιο για να διασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική», ανέφερε.

«Συζητήσαμε επίσης θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά αναφορικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν», κατέληξε ο Ζελένσκι.

Τραμπ: Αν πάνε όλα καλά με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, θα προγραμματίσουμε συνάντηση με Πούτιν

Μετά την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, «σπουδαία και πολύ επιτυχημένη» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη συνάντηση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ επιβεβαίωσε τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι η απευθείας επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντί μιας προσωρινής εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν διατηρείται.

Μάλιστα, Ο τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το απόγευμα τον Λευκό Οίκο, ενώ, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα προγραμματιστεί στη συνέχεια και συνάντηση με τον Πούτιν.

Όπως τόνισε, η διαδικασία αυτή ενδέχεται να σώσει εκατομμύρια ζωές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ:

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τονπρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πολύ σεβαστού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσινγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».