Τραμπ: Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα, οι όμηροι επιστρέφουν Δευτέρα ή Τρίτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για την πρώτη φάση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «τερμάτισε τον πόλεμο».

Η δήλωση έρχεται παρά το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη συμφωνία

«Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ, φτάσαμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Τερματίσαμε τον πόλεμο και... σε πολύ μεγαλύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη, ελπίζουμε μια αιώνια ειρήνη», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι αιχμάλωτοι θα πρέπει να απελευθερωθούν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη»

Ο Τραμπ, που αποκάλυψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την περασμένη εβδομάδα, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, του οποίου ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, ο απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή είχε δηλώσει ότι εύχεται η Επιτροπή Νόμπελ να «συνέλθει» και να απονείμει το βραβείο στον Τραμπ, προκαλώντας χειροκροτήματα από τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού.

Η Χαμάς πιθανότατα έχασε 70.000 άτομα και η Γάζα θα ανακατασκευαστεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Χαμάς έχει χάσει «70.000 ανθρώπους» από την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 - αριθμό που, όπως φαίνεται, αντιστοιχεί στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και δεν διαχωρίζει αμάχους από μαχητές.

«Από την πλευρά της Χαμάς, πιθανότατα έχασαν 70.000 ανθρώπους. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμωρία», είπε ο Τραμπ, λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι έχει σκοτώσει περίπου 22.000 τρομοκράτες από την έναρξη του πολέμου έως τον Αύγουστο. «Αλλά κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να σταματήσει, και θα το φροντίσουμε», τόνισε ο Τραμπ.

«Η Γάζα θα ανακατασκευαστεί σταδιακά», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που έχουν δεσμευτεί να συνδράμουν στην ανοικοδόμηση.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφασή του να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο ήταν «πολύ σημαντική» για την επίτευξη της σημερινής συμφωνίας για τη Γάζα.

«Αν αυτό δεν είχε συμβεί, το Ιράν πιθανότατα θα είχε ήδη πολλά πυρηνικά όπλα, και έτσι, ακόμη και αν είχαμε υπογράψει μια συμφωνία, θα υπήρχε ένα μεγάλο σκοτεινό σύννεφο από πάνω της», είπε.

«Έχουμε επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στο Ιράν, αλλά θα θέλαμε να το δούμε να μπορεί να ανοικοδομήσει και τη δική του χώρα», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Τραμπ ευχαρίστησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και της Ινδονησίας για τη συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα.