Τραμπ: Θα παραστεί την προσεχή εβδομάδα στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι το κεντρικό πρόσωπο την ερχόμενη εβδομάδα (19-23 Ιανουαρίου) στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός, η οποία αποτελεί σημαντική διάσκεψη για την πολυμέρεια και το ελεύθερο εμπόριο, τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος υπονομεύει από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, αναβιώνοντας τις εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις.

Ένα χρόνο μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του στην προεδρία των ΗΠΑ και έξι χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη στο Νταβός, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα της Τετάρτης, η οποία θα εξεταστεί με προσοχή, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές. Θα «συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία» που έχει ταξιδέψει ποτέ στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο των ελβετικών Άλπειων, δήλωσε με ικανοποίηση ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο Μπέργκε Μπρέντε, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

Η εποχή μετά την παγκοσμιοποίηση

Μετά την επίθεση με τους τελωνειακούς δασμούς την άνοιξη του 2025, που σηματοδοτεί μια σαφή τακτική προστατευτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, το ταξίδι του Τραμπ πραγματοποιείται πεσούσης της γεωπολιτικής κλιμάκωσης. Μετά τη στρατιωτική του επέμβαση στη Βενεζουέλα, της οποίας θέλει να ελέγχει το πετρέλαιο, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απείλησε πρόσφατα τη Γροιλανδία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων συμμάχων του, της Κούβας και του Ιράν.

«Το 2025 θα μείνει αναμφίβολα στην ιστορία ως η χρονιά όπου η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση έλαβε τέλος, αφήνοντας τη θέση στην εποχή μετά την παγκοσμιοποίηση», δηλώνει η Κάρεν Χάρις, οικονομολόγος της συμβουλευτικής εταιρίας Bain & Company στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Από τον ρόλο εγγυητή ενός ανοιχτού παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και απεριόριστης πρόσβασης στην αγορά τους, (οι ΗΠΑ) περνούν σε μια στρατηγική όπου η προτεραιότητα είναι η εθνική ασφάλεια και η προστασία των δικών τους συμφερόντων. Η οικονομία καθίσταται επομένως ένα εργαλείο στην υπηρεσία αυτών των στόχων», προσθέτει.

Το πλέον πρόσφατο πλήγμα στην πολυμέρεια μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν όταν ο Τραμπ διέταξε στις αρχές Ιανουαρίου την αποχώρηση από τις ΗΠΑ 66 οργανώσεων, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές συνδέονται με τον ΟΗΕ.

Αυτή η μεγάλη απόρριψη των πολυμερών θεσμών «βασίζεται στην πεποίθηση ότι η διεθνής συνεργασία αντιβαίνει στην πιθανότητα να ''κερδηθεί'' ένας διεθνής διαγωνισμός που θεωρείται παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φιλίπ Ντομπά, επικεφαλής γεωοικονομικής έρευνας στην τράπεζα Standard Chartered.

Κατά τη γνώμη του, η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου θα μπορούσε να γίνεται «όλο και περισσότερο χωρίς» τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό μαρτυρούν η αύξηση των κινεζικών εξαγωγών και την ευρωπαϊκή βούληση για τη σύναψη νέων στρατηγικών συμφωνιών, κυρίως με την Ινδία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη δώσει τον τόνο στην προηγούμενη διοργάνωση του Φόρουμ του Νταβός το 2025, όταν είχε καλέσει μέσω τηλεδιάσκεψης τα μεγάλα αφεντικά των ομίλων να πάνε να παράγουν στην Αμερική γιατί διαφορετικά θα επιβάλλονταν στα προϊόντά τους τελωνειακοί δασμοί.

«Αυτή είναι μια πτυχή για την οποία ο Τραμπ έκανε πολύ θόρυβο. Αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη γεωπολιτική, είτε είναι η Ουκρανία η Κίνα το Ιράν ή η Βενεζουέλα, ο αντίκτυπος στη διεθνή οικονομία ήταν μικρός επί του παρόντος», υπογραμμίζει ο Πασκάλ Λαμί, πρώην γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το θέμα του φόρουμ θα είναι φέτος «το πνεύμα του διαλόγου». Οι διοργανωτές περιμένουν 64 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και 850 επιχειρηματικούς ηγέτες, συνολικά 3.000 συμμετέχοντες από 130 χώρες.

«Ο διάλογος δεν είναι πολυτέλεια, ο διάλογος είναι πράγματι μια ανάγκη», υπογράμμισε ο Μπρέντε.