Τραμπ: Θα καταργήσω την επιστολική ψήφο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Εκτελεστικό διάταγμα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους θα υπογράψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα ηγηθεί «ενός κινήματος» που θα έχει στο στόχαστρο τις επιστολικές ψήφους και τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

«Θα ηγηθώ ενός κινήματος για την κατάργηση της επιστολικής ψήφου, αλλά και, μιας και το 'χουμε, των εξαιρετικά ''ανακριβών'', πολύ ακριβών και σοβαρά αμφιλεγόμενων μηχανών ψηφοφορίας», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να προσκομίσει καμία απόδειξη.

«Θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, η οποία θα στιγματιστεί από τους Δημοκρατικούς, υπογράφοντας ένα διάταγμα να βοηθήσουμε να είναι ειλικρινείς οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είχε υπογράψει προηγουμένως, στις 25 Μαρτίου, ένα εκτελεστικό διάταγμα που αφορούσε τις εκλογές, το οποίο όμως μπλοκαρίστηκε από τα δικαστήρια έπειτα από αγωγή που άσκησαν πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών.

Οι πολιτείες διεξάγουν ξεχωριστές εκλογές σε καθεμία από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά ο Τραμπ τις προειδοποίησε να συμμορφωθούν.

«Να θυμάστε ότι οι πολιτείες είναι απλώς ''αντιπρόσωποι'' της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην καταμέτρηση και την καταγραφή Πρέπει να κάνουν ό,τι τους λέει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όπως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για το καλό της χώρας μας», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος προώθησε την ψευδή αφήγηση ότι αυτός, και όχι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, κέρδισε τις εκλογές του 2020, πιέζει εδώ και καιρό τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ψήφισε επίσης με επιστολική ψήφο σε προηγούμενες εκλογές και είχε προτρέψει τους υποστηρικτές του να πράξουν το ίδιο το 2024.