Τραμπ: Θα βγω σε περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό

Περιπολία στους δρόμους της Ουάσιγκτον θα κάνει την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την αστυνομία και τον στρατό. Είχε προηγηθεί η ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

«Θα βγω έξω απόψε, νομίζω, με την αστυνομία και με τον στρατό, φυσικά», γνωστοποίησε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου του Newsmax, Τοντ Στάρνες.

Από πλευράς του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως επίκεινται οι λεπτομέρειες για τα σχέδια του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ κινητοποίησε χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη σε μια ασυνήθιστη επίκληση της προεδρικής εξουσίας του, κάνοντας λόγο για ένα κύμα βίαιης εγκληματικότητας εκεί, όπως το περιέγραψε. Αξιωματούχοι της πόλης απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, απαντώντας ότι τα στατιστικά στοιχεία από τις ομοσπονδιακές και δημοτικές αρχές καταδεικνύουν ότι το βίαιο έγκλημα κατέγραψε σημαντική πτώση έπειτα από μία απότομη αύξηση το 2023.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκαν την Τετάρτη στρατεύματα στο Union Station, τον κεντρικό σιδηροδρομικό κόμβο της Ουάσιγκτον, την ώρα που διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο και τους γιουχάιζαν.