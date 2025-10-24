Τραμπ: Τέλος οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.

«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Σημειώνεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος αφερόταν σε εκστρατεία χρηματοδοτούμενη από την καναδική επαρχία Οντάριο, οποία κατέβαλε κάπου 75 εκατομμύρια, για να επηρεαστούν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι των ρεπουμπλικάνων, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ:

«Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρήγκαν μόλις ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς χρησιμοποίησε με δόλιο τρόπο μια διαφήμιση, η οποία είναι ΨΕΥΤΙΚΗ, στην οποία ο Ρόναλντ Ρήγκαν μιλά αρνητικά για τους δασμούς.

Η διαφήμιση κόστισε 75.000.000 δολάρια. Το έκαναν αυτό μόνο για να επηρεάσουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων.

ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Λόγω της εξωφρενικής συμπεριφοράς τους, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν: Εξετάζουμε νομικές επιλογές για την υπόθεση

Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν ανέφερε μέσω X ότι η διαφημιστική εκστρατεία χρησιμοποιεί «κατά τρόπο επιλεκτικό ηχητικά αποσπάσματα και βίντεο» ομιλίας του εκλιπόντα ρεπουμπλικάνου τότε προέδρου, τον Απρίλιο του 1987.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαφήμιση «διαστρεβλώνει» όσα είχε πει ο Ρόναλντ Ρέιγκαν (1981-1989) σε εκείνη την ομιλία. Το Ίδρυμα «εξετάζει νομικές επιλογές για την υπόθεση αυτή», σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Listen to President Reagan's unedited remarks here: https://t.co/1gQUcbR4eZ pic.twitter.com/iqmjSuypp0 — Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute (@RonaldReagan) October 24, 2025

Πριν από αυτό το απρόσμενο διάβημα, έμοιαζε πιθανό να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Οτάβα και την Ουάσιγκτον για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και την ενέργεια, σύμφωνα με την εφημερίδα Globe & Mail, καθώς αναμενόταν συνάντηση του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι και του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο τέλος του μήνα.

Ερωτηθείς σχετικά χθες ο πρωθυπουργός Κάρνι ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε το ότι αναμενόταν άμεσα να τερματιστεί η διένεξη για το εμπόριο. «Θα δούμε», περιορίστηκε να πει σε δημοσιογράφους. «Βρισκόμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή».

Ο Μαρκ Κάρνι είχε συναντηθεί στις αρχές Οκτωβρίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διευθέτηση της διένεξης, αλλά χωρίς να εξασφαλίσει καμιά παραχώρηση, τουλάχιστον δημόσια.

Περί το 85% των εμπορευμάτων που περνούν τα σύνορα προς τη μια και την άλλη κατεύθυνση είναι απαλλαγμένο από τους δασμούς, αφού οι δυο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο, μαζί με το Μεξικό.

Όμως οι τομεακοί τελωνειακοί δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα αυτοκίνητα, πλήττουν σκληρά τον Καναδά, οδηγώντας σε απώλειες θέσεων εργασίας και θέτοντας εταιρείες υπό πίεση.