Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τη Γάζα - Υπάρχει μεγάλη πρόοδος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στο θέμα.

Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι αρνητικός σχετικά με τη συμφωνία για τους ομήρους. «Η Χαμάς συμφωνεί σε πράγματα που είναι πολύ σημαντικά», πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όσον αφορά το ουκρανικό, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει μια απόφαση σχετικά με την παροχή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία. Σημείωσε ότι θα ήθελε να μάθει για τι θα χρησιμοποιηθούν οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία σχετικά με τις επιδοτήσεις για τον Νόμο για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act), τις οποίες απαιτούν οι Δημοκρατικοί προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές σχετικά με το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης, αν χρειαστεί Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι θα επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης, αν χρειαστεί.

«Αν σκοτώνονταν άνθρωποι και τα δικαστήρια μας καθυστερούσαν, ή οι κυβερνήτες ή οι δήμαρχοι μας καθυστερούσαν, τότε σίγουρα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Παλαιστινίων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ που είναι στην Αίγυπτο για να συζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ με συνομιλίες σχετικά με την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις, η ισραηλινή αντιπροσωπεία και εκείνη της Χαμάς συμμετάσχουν σε αυτές τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσα στο ίδιο κτίριο, όμως σε διαφορετικά δωμάτια, με τους μεσολαβητές να πηγαινοέρχονται μεταξύ των δύο.

Όπως σημειώνει το Reuters, οι δύο πλευρές επιζητούν διευκρινίσεις επί κρίσιμων λεπτομερειών, μεταξύ άλλων σε θέματα που οδήγησαν στην κατάρρευση όλων των προηγούμενων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχει περάσει ένας μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς από το Ισραήλ, σε ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα εναντίον μιας συνάντησης της οργάνωσης στο Κατάρ.

Επικεφαλής της ομάδας της Χαμάς στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, ο οποίος γλύτωσε από αυτό το πλήγμα.

Αιγυπτιακές πηγές λένε πως η Χαμάς επιζητά διευκρινίσεις σχετικά με διάφορες λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τις υποσχέσεις του να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα μόλις τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης απελευθερώσουν τους ομήρους.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει πως θέλει μια συμφωνία σύντομα, ένας αξιωματούχος που μίλησε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων για τις διαπραγματεύσεις, υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε πως αναμένεται ότι ο γύρος των διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε σήμερα θα απαιτήσει τουλάχιστον κάποιες ημέρες.

Ένας αξιωματούχος που εμπλέκεται στον σχεδιασμό της εκεχειρίας και μια παλαιστινιακή πηγή είπαν πως η διορία του Τραμπ να σταλούν πίσω όλοι οι όμηροι σε διάστημα 72 ωρών θα ήταν αδύνατο να τηρηθεί στην περίπτωση των νεκρών ομήρων, οι σοροί ορισμένων εκ των οποίων θα έπρεπε να εντοπιστούν και να ανακτηθούν από σημεία ταφής που είναι διασκορπισμένα στο πεδίο της μάχης.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που πρόσκειται στις συνομιλίες εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις προοπτικές επίτευξης σημαντικής προόδου, δεδομένης της βαθιάς αμοιβαίας δυσπιστίας, λέγοντας πως η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές παρατάξεις ανησυχούν πως το Ισραήλ ενδέχεται να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις μόλις ανακτήσει τους ομήρους.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία περιλαμβάνει αξιωματούχους από τις υπηρεσίες κατασκοπείας Mossad και Shin Bet, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για το θέμα των ομήρων Γκαλ Χιρς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ισραήλ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, αναμένεται να προσέλθει αργότερα αυτήν την εβδομάδα, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, αλλιώς θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία, κάτι που δεν θέλει κανείς να δει.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι «πολύ θετικές συζητήσεις» έχουν λάβει χώρα μεταξύ της Χαμάς, Αράβων και Μουσουλμάνων συνομιλητών το Σαββατοκύριακο με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη «ΕΙΡΗΝΗΣ στη Μέση Ανατολή».

«Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «τεχνικές ομάδες» θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να «επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες».

«Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ», σημείωσε ο Τραμπ.

Δεν είναι άμεσα σαφές τι εννοεί με τον όρο «πρώτη φάση» και αν υπονοεί ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ελπίζει ότι οι όμηροι θα μπορέσουν να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της αργίας Σουκότ, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα το βράδυ και διαρκεί μία εβδομάδα, ακολουθούμενη αμέσως από την αργία Σιμχάτ Τορά, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο του εβραϊκού ημερολογίου από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Μαζική αιματοχυσία — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!», υπογράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος και να υπάρξει «άμεση» ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους με το Ισραήλ, πριν από τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα στην Αίγυπτο ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό των τρομοκρατών.

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας κι επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι τρομοκράτες της.

«Η Χαμάς θέλει να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει αμέσως ανταλλαγή αιχμαλώτων», ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατούμενων, δήλωσε στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης στο AFP υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σημειώνεται ότι, ο Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.