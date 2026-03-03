Τραμπ στο Politico: Οι Ιρανοί ξεμένουν από πυραύλους και εκτοξευτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «ξεμένει από εκτοξευτές και πυρομαχικά», εκτιμώντας πως η στρατιωτική του ισχύς αποδυναμώνεται ραγδαία, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με νέα πρόσωπα που ενδέχεται να αναδειχθούν στην ηγεσία της Τεχεράνης εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Politico, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης αποδυναμώνονται σταδιακά, παρότι, όπως είπε, οι ιρανικές δυνάμεις αναμένεται να «συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους για κάποιο διάστημα».

«Ξεμένουν και ξεμένουν και από περιοχές απ’ όπου μπορούν να τους εκτοξεύουν, γιατί αποδεκατίζονται», ανέφερε. «Ξεμένουν από εκτοξευτές».

Ο ισχυρισμός του προέδρου αποτελεί νέα τοποθέτηση και δεν είχε διατυπωθεί ούτε στη συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου τη Δευτέρα ούτε δημοσίως από άλλα στελέχη της κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται ενώ οι ΗΠΑ και χώρες της Μέσης Ανατολής προετοιμάζονται για συνέχιση πυραυλικών και επιθέσεων με drones από το Ιράν, το οποίο απαντά σε κύματα μετά την έναρξη της σύγκρουσης το Σάββατο.

Η εκτίμηση του Τραμπ ότι η ικανότητα αντιποίνων του Ιράν θα περιοριστεί σύντομα διατυπώνεται σε μια συγκυρία όπου το χρονοδιάγραμμα των εχθροπραξιών, τα αμερικανικά αποθέματα οπλισμού, ο τελικός στόχος του πολέμου και το ζήτημα της ηγεσίας στο Ιράν παραμένουν αντικείμενο συζήτησης, ακόμη και εντός της κυβέρνησης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «απεριόριστα μεσαίου και ανώτερου μεσαίου βεληνεκούς πυρομαχικά και άλλα συστήματα».

«Τα διατηρούμε και τα παράγουμε. Οι αμυντικές εταιρείες εργάζονται πυρετωδώς για να κατασκευάσουν ό,τι χρειαζόμαστε. Βρίσκονται υπό καθεστώς έκτακτων εντολών», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει τέσσερις ή πέντε εβδομάδες ή να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Υπερασπίστηκε την απόφαση για σύγκρουση λέγοντας ότι το Ιράν βρισκόταν στο κατώφλι απόκτησης πυρηνικού όπλου ή της δυνατότητας να επιτεθεί στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον ανέφεραν ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να πλήξει το Ιράν ούτως ή άλλως.

Ερωτηθείς αν είναι αργά για να εξετάσει συνεργασία με πρόσωπα μιας νέας ιρανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν είναι αργά. Σαράντα εννέα ανώτατοι Ιρανοί ηγέτες σκοτώθηκαν, μην το ξεχνάτε. Νέα πρόσωπα αναδύονται. Πολλοί θέλουν τη θέση. Κάποιοι από αυτούς θα ήταν πολύ καλοί».