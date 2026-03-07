Τραμπ κατά Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη νικήσει

«Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο σκέφτεται να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή.

«Είναι εντάξει, κύριε Πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πια — αλλά θα το θυμόμαστε», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπενθυμίζοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν άλλοτε ο μεγάλος σύμμαχος των ΗΠΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο άλλοτε μεγάλος μας σύμμαχος — ίσως ο μεγαλύτερος απ’ όλους — φαίνεται επιτέλους να σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή. Είναι εντάξει, κύριε Πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πια — αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν στους πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.»